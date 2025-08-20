Google presenta el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a

Además de la nueva familia de smartphones Pixel 10, Google ha anunciado otros dos dispositivos: el reloj Pixel Watch 4 y los auriculares Pixel Buds 2a.

Ambos productos incorporan mejoras técnicas significativas respecto a sus predecesores y amplían las funcionalidades relacionadas con la inteligencia artificial.

Pixel Watch 4: renovación completa del smartwatch

El Pixel Watch 4 llega como una actualización integral del reloj inteligente de Google.

Entre sus principales novedades se encuentra la nueva pantalla Actua 360, que presenta una curvatura física en lugar de únicamente en el cristal.

Esta modificación permite un área de visualización un 10% mayor y reduce el grosor de los marcos en un 16%. La luminosidad máxima alcanza los 3.000 nits, lo que supone un incremento del 50% respecto al modelo anterior y garantiza visibilidad perfecta incluso a plena luz del sol.

El dispositivo mantiene su característico diseño circular pero incorpora mejoras en el rendimiento.

La nueva arquitectura de procesamiento híbrido combina la plataforma Snapdragon W5 Gen 2 Wearable con un coprocesador de aprendizaje automático que es un 25% más rápido y consume la mitad de energía.

Autonomía y conectividad

La duración de la batería ha aumentado un 25%, ofreciendo 30 horas de uso en el modelo de 41 mm y 40 horas en el de 45 mm.

Con el modo de ahorro energético, estas cifras se extienden hasta dos y tres días respectivamente. La carga rápida permite alcanzar el 50% de batería en 15 minutos.

Reloj Google Pixel Watch 4 / Google

Una de las funcionalidades más destacadas es la comunicación de emergencia por satélite, que convierte al Pixel Watch 4 LTE en el primer smartwatch con esta capacidad independiente.

El sistema utiliza satélites geoestacionarios para conectar con servicios de emergencia en zonas sin cobertura móvil.

Funciones de salud mejoradas

El reloj incorpora un sensor de temperatura cutánea que detecta variaciones fuera del rango personal habitual, lo que puede indicar cambios en el estado de salud.

El sistema de monitorización del sueño presenta una precisión mejorada del 18% en la clasificación de las fases del sueño, gracias a nuevos algoritmos de aprendizaje automático.

Para las actividades deportivas, el GPS de doble frecuencia mejora la precisión del seguimiento de rutas, especialmente en entornos urbanos o con obstáculos naturales.

Se han añadido nuevos modos de ejercicio, incluidos pickleball y baloncesto, sumando más de 50 opciones disponibles.

Integración con Gemini

El Pixel Watch 4 integra el asistente de inteligencia artificial Gemini, accesible mediante el gesto Alza y habla que activa el sistema al levantar la muñeca.

Esta función permite realizar consultas y obtener asistencia sin necesidad de manipular el dispositivo.

Pixel Buds 2a: auriculares con cancelación activa de ruido

Por su parte, los auriculares Pixel Buds 2a son la primera generación de la serie A que incorpora cancelación activa de ruido (ANC).

Utilizan el procesador Tensor A1, específicamente diseñado para el procesamiento de audio, y el sistema Silent Seal 1.5 para la reducción del ruido ambiental.

Diseño y comodidad

El diseño se inspira en los Pixel Buds Pro 2, pero con un formato más compacto y ligero que los A-Series anteriores.

Incluyen un estabilizador ajustable con sistema de giro y almohadillas en cuatro tamaños diferentes para adaptar el ajuste. Cuentan con certificación IP54 de resistencia al agua y al sudor.

Prestaciones técnicas

La autonomía ofrece 7 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada, ampliables a 20 horas con la funda de carga.

Sin cancelación de ruido, la duración se duplica respecto a la primera generación de Pixel Buds A-Series.

Los auriculares incorporan un controlador de altavoz personalizado y una nueva cámara de alta frecuencia para mejorar la calidad de audio.

Para las llamadas, utilizan cubiertas de malla cortavientos junto con algoritmos de inteligencia artificial para reducir el ruido de fondo.

Auriculares Google Pixel Buds 2a / GOOGLE

Conectividad y compatibilidad

Los Pixel Buds 2a incluyen tecnología Multipunto, que permite la conexión simultánea a varios dispositivos. Con los teléfonos Pixel, ofrecen funcionalidades adicionales como emparejamiento rápido para agilizar la configuración inicial.

Al igual que el smartwatch, estos auriculares integran Gemini como asistente virtual, accesible mediante comandos de voz o gestos personalizables.

Precios y disponibilidad

Ambos dispositivos están disponibles en diferentes configuraciones de color y, en el caso del Pixel Watch 4, en dos tamaños, 41 mm y 45 mm.

El Pixel Watch 4 estará disponible a partir del 9 de octubre en dos versiones:

Wi-Fi: 41 mm desde 399 euros y 45 mm desde 499 euros.

LTE: 41 mm desde 449 euros y 45 mm desde 549 euros.

Los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles a partir del 9 de octubre, desde 149 euros.