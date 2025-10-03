¿Qué es un planeta errante?

Los planetas errantes, también llamados planetas huérfanos o planetas flotantes, son objetos de masa planetaria que vagan por el espacio interestelar sin orbitar alrededor de ninguna estrella.

A diferencia de los planetas de nuestro Sistema Solar, que giran en torno al Sol, estos mundos solitarios se desplazan libremente por la galaxia.

¿Cuál es su origen?

Los astrónomos aún debaten sobre su origen. Algunas teorías apuntan a que se formaron como las estrellas, a partir del colapso de nubes de gas y polvo, pero sin alcanzar la masa suficiente para iniciar la fusión nuclear en su interior.

Otras hipótesis sugieren que nacieron en sistemas planetarios convencionales y fueron posteriormente expulsados debido a interacciones gravitatorias con otros planetas o estrellas.

Estos objetos son extremadamente difíciles de detectar porque no reciben luz de ninguna estrella cercana y apenas emiten radiación propia.

Sin embargo, los avances en telescopios infrarrojos han permitido identificar decenas de ellos en las últimas dos décadas. Algunos estudios sugieren que podría haber miles de millones de planetas errantes en nuestra galaxia, posiblemente superando en número a las propias estrellas.

Su estudio resulta fundamental para comprender los procesos de formación planetaria y estelar, ya que representan un eslabón entre ambos tipos de objetos celestes.

Un descubrimiento que reescribe lo conocido

Un equipo internacional de astrónomos ha registrado el episodio de crecimiento más intenso observado jamás en un planeta errante.

El objeto estudiado, denominado Cha 1107-7626 y localizado a 620 años luz de la Tierra en la constelación de Chamaeleon, está devorando gas y polvo de su entorno a un ritmo de seis mil millones de toneladas por segundo, según datos del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO) situado en Chile.

Relacionado Un planeta errante devora materia a un ritmo récord

El hallazgo, publicado en la revista científica The Astrophysical Journal Letters, aporta evidencias clave sobre el origen de estos mundos solitarios.

Los investigadores detectaron actividad magnética impulsando la acumulación de materia, un fenómeno que hasta ahora solo se había observado en estrellas jóvenes.

Este descubrimiento sugiere que al menos algunos planetas errantes se forman mediante procesos similares a los de las estrellas, difuminando la línea tradicional que separa ambos tipos de objetos celestes.

Una velocidad sorprendente

Lo más sorprendente del hallazgo es la velocidad del proceso. En agosto de 2025, el planeta acumulaba materia ocho veces más rápido que apenas unos meses antes. Este ritmo acelerado de crecimiento no es constante, sino que se produce en episodios puntuales de gran intensidad.

Los datos también revelaron cambios en la composición química del disco de material que rodea al planeta: se detectó vapor de agua durante el episodio de acreción que no estaba presente anteriormente, un fenómeno nunca antes observado en un objeto planetario.

El estudio utilizó observaciones del espectrógrafo X-shooter del VLT de ESO, combinadas con datos del telescopio espacial James Webb y registros de archivo del espectrógrafo SINFONI. Esta colaboración entre diferentes instrumentos y agencias espaciales resulta fundamental para comprender los mecanismos de formación planetaria y estelar en sus etapas más tempranas, y abre nuevas vías de investigación sobre la naturaleza de estos enigmáticos objetos que pueblan la galaxia en soledad.