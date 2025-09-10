Las pantallas Super Retina XDR de 6,3 y 6,9 pulgadas están protegidas por el Ceramic Shield 2, más resistente que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un smartphone. El nuevo revestimiento diseñado por Apple hace que sea tres veces más resistente a los arañazos mientras reduce aún más los reflejos. ¿Qué diferencia estas pantallas de las generaciones anteriores? Su combinación única de resistencia y calidad visual sin precedentes.

Estas magníficas pantallas siempre activas disponen de tecnología ProMotion hasta 120 Hz, además del doble de contraste y un pico de brillo de 3.000 nits en exteriores, el mayor registrado hasta la fecha en un iPhone. La experiencia visual alcanza nuevos niveles de nitidez y fluidez gracias a estas prestaciones técnicas avanzadas.

Por primera vez, el Ceramic Shield protege también la parte trasera de los dispositivos, siendo cuatro veces más resistente a las fisuras que el vidrio trasero de modelos anteriores. Esta innovación representa un salto significativo en la durabilidad integral del smartphone, ofreciendo protección completa tanto frontal como posterior.