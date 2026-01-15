Regresa con éxito la misión de la NASA Crew-11, abortada por un astronauta enfermo

La Crew-11 ameriza con éxito en el océano

Regresa con éxito la misión de la NASA Crew-11, abortada por un astronauta enfermo / NASA
m.h.
M. H.
Vídeo: EFE

15 de enero 2026 - 22:06

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito frente a la costa de San Diego, tras tener que anticipar su regreso desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que la tripulación ha regresado antes de lo previsto "por precaución" y que todos ellos se encontraban "bien y con buen ánimo".

Isaacman explicó que "el estado médico serio" de uno de los tripulantes obligó a traerlos, y que la situación exigía cuidados que solo se pueden garantizar en un hospital en tierra. Aseguró que la NASA dará más información "en el momento adecuado".

También te puede interesar

Lo último

stats