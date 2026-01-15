Regresa con éxito la misión de la NASA Crew-11, abortada por un astronauta enfermo

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito frente a la costa de San Diego, tras tener que anticipar su regreso desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que la tripulación ha regresado antes de lo previsto "por precaución" y que todos ellos se encontraban "bien y con buen ánimo".

Isaacman explicó que "el estado médico serio" de uno de los tripulantes obligó a traerlos, y que la situación exigía cuidados que solo se pueden garantizar en un hospital en tierra. Aseguró que la NASA dará más información "en el momento adecuado".