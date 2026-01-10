Una lástima de esta cancelación, el cierre de 'Para todos La 2'

Recibí la noticia como un mazazo. La presentadora Montse Elías, con la mejor de sus sonrisas, se despidió de Para todos La 2 para siempre. El magacín más amable de nuestra televisión bajaba la persiana entre la más absoluta indiferencia de los medios de comunicación y de eso que llaman opinión pública.

Atrás quedan 15 años de un programa que durante su primera etapa se emitió por las mañanas de los días laborables, presentado por Juanjo Pardo y Montse Tejera, y que era uno de esos espacios imprescindibles que merecía la pena recuperar en un horario más adecuado. Por su mesa pasaron los mejores expertos y especialistas en temas de psicología, salud y neurociencia.

Después el espacio se transformó en una revista corta, de tan sólo media hora de duración semanal, frente a las dos horas largas de que disponía su entrega diaria. En ella daba tiempo para que una serie de colaboradores fijos explicasen cuestiones relacionadas con la filosofía y el pensamiento.

Pero da la impresión de que en la televisión actual sobran programas en donde se invite y hasta se exija pensar. Comprendemos que la nueva cúpula directiva de TVE disfrute con los magacines políticos y con esos formatos factuales como Hasta el fin del mundo. Que conviertan la televisión en espectáculo y busquen la notoriedad y las cifras de audiencia sobre todas las cosas. Pero que respeten los territorios de La 2, por favor, algo que no están haciendo.

A la supresión en cascada de Comando actualidad y Culturas 2 estuvo a punto de sumarse Aquí hay trabajo, que se salvó por la campana.

Ahora nos llega la fatal noticia de que también entierran Para todos La 2, que era mucho más que un programa de televisión.

Quim Cuixart dirigía un formato capaz de enfocar nuestro mundo con otros ojos. Qué pena.