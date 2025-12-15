Campofrío, Loterías, Suchard... así son los ocho anuncios más emotivos y originales de la Navidad 2025

Como cada año, las agencias pubicitarias despliegan toda su creatividad para llevar a la televisión los anuncios más esperados de estas navidades. Son varias las marcas que hacen de este un momento clave para su reputación, con campañas que buscan emocionar a la audiencia. Los valores del amor, la amistad o la familia se conectan con narrativas tradicionales y un toque de actualidad e ironía en los mejores anuncios navideños de este 2025.

El 'décimo enmarcado', de Loterías

Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: 'Décimo enmarcado' / Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado casi siempre abre la veda. El anuncio para promocionar el Sorteo Extraordinario de Navidad de este año comienza con una joven pareja que encuentra un décimo enmarcado hace treinta años en el Rastro de Madrid. A partir de entonces, Vero, la protagonista, comienza a investigar hasta encontrar al dueño original y descubrir por qué conservó aquel boleto que nunca llegó a cobrar pese a estar premiado.

'Polarizados', de Campofrío

Campofrío ha puesto el foco este año en la polarización de la sociedad española, que con gran dosis de humor e ironía, es una metáfora de las opiniones enfrentadas que pueden surgir en cualquier cena de Navidad. El anuncio comienza con Ana Rivero, taquígrafa del Congreso durante cincuenta años, quien precede a rostros conocidos como Salva Reina, Javi de Hoyos, Cristina Pardo o Ana Rosa Quintana.

La moraleja, que hace llegar Carmen Machi, es que la polarización es como una enfermedad contagiosa que nos impide disfrutar, cuando los españoles son "muy de disfrutar de todo".

'Son todas Navidades', de Suchard

El mítico 'jingle' del anuncio de Suchard se reinventa con una versión a piano y una nueva letra que interpreta Mafalda Cardenal. La acción real se combina con la animación stop motion para remontarnos a la infancia de la protagonista en el año 2000.

Esta campaña pone en valor las distintas formas de vivir las navidades según la edad o el lugar de España donde nos encontremos, con guiños a las zambombas, el Caga Tió o el alumbrado navideño de Vigo. El resultado, un anuncio cargado de nostalgia y emoción.

'V.O.L.V.E.R.', de El Almendro

Otro anuncio clásico que no puede faltar en Navidad es el de El Almendro y su tradicional vuelta a casa. En esta ocasión, la trama gira en torno al centro de operaciones V.O.L.V.E.R., Vuelta Optimizada de Largos Viajes y Esperados Reencuentros.

Desde este lugar, unos agentes especiales ayudan a los protagonistas a vencer los contratiempos que ponen en jaque su regreso a casa, como el overbooking en un avión, un atasco o un imprevisto en una fábrica.

'La Navidad es lo que hacemos vivir', de Mutua Madrileña

El Grupo Mutua Madrileña ha creado una emotiva historia con inteligencia artificial alrededor de la canción Father and Son, de Cat Stevens. El spot comienza con el regalo que un padre, ya mayor, le hace a su hijo: una cinta de casette. En ese momento, comienza a recordar con cariño algunos momentos entrañables de su niñez. Todo ello bajo la expectación y curiosidad de su hija, para expresar el vínculo entre generaciones.

'El mejor regalo es estar presente', de Ikea

El gigante de muebles sueco invita a reflexionar sobre la economía de la atención, que muchas veces nos aleja de lo que realmente importa. A través de la carta a los Reyes Magos de un niño, Ikea invita a los padres a aprovechar las vacaciones de Navidad para activar el 'modo hogar' y estar realmente presentes para sus hijos. Para conseguirlo, cambia todos sus regalos por algo que involucre a toda la familia.

'ElPozo es la clave'

Para su campaña navideña, ElPozo ha creado una historia en la que todos podamos sentirnos reflejados. Una joven lleva a su novio a la cena de Nochebuena, en la que se somete al silencioso escrutinio de la mesa por parte de sus suegros y demás familia mientras trata de pasar desapercibido. Una narrativa que refleja la incomidad, los prejuicios y las tensiones que suelen aflorar en este tipo de encuentros, hasta que los embutidos llegan a la mesa para romper el hielo y poner fin a las tiranteces.

'Donde vive la magia de la Navidad', de El Corte Inglés

El gigante del comercio multimarca trae estas navidades una historia de amor por la Navidad sin complejos. Un anuncio plagado de fantasía en que un dependiente de El Corte Inglés 'enciende' los elementos más característicos de estas fiestas, desde las luces a la nieve, pasando por la música, los elfos, las castañas asadas, las galletas de jengibre, la ilusión de los niños o el tiempo compartido en familia. En definitiva, una oda a todo lo bueno de estas fiestas.