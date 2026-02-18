Leon XIV recibe a Roca Rey en el Vaticano

El Pontífice conversa con Roca Rey en el transcurso de la habitual audiencia de los miércoles.

En la mañana de este miércoles, el diestro Andrés Roca Rey ha mantenido una audiencia en el Vaticano con el Papa León XIV, en el marco de un encuentro marcado por la cercanía y el significado personal del acto en el que la tauromaquia y la fe católica vuelven a darse de la mano.

Durante la audiencia, Roca Rey hizo entrega al actual pontífice de una pieza muy especial: uncapote de paseo bordado en oro y orlado con la imagen Señor de los Milagros, símbolo de profunda devoción y gran valor sentimental para el torero peruano.

El diestro explicó su deseo de entregar esta prenda para que el Vaticano y el Santo Padre conservaran un recuerdo del toreo como símbolo de unión entre ambos mundos, solicitando además una oración y bendición para todos los taurinos, especialmente para aquellos que arriesgan su vida en el ruedo.

El capote de paseo del Señor de los Milagros representa un vínculo especial con Perú. Roca Rey señaló que, al haber vivido el Santo Padre muchos años en tierras peruanas y siendo peruano, suponía para él "un honor y un orgullo" entregarle esta pieza que desde hoy quedará en sus manos como símbolo de fe, tradición y unión entre la cultura taurina y la fe católica.