Pablo López Rioboo gana el IV premio 'Conde de Vistahermosa' de Aula Taurina

Aula Taurina de Sevilla ha concedido el IV Premio Conde de Vistahermosa al informador y periodista taurino sevillano Pablo López Rioboo por un trabajo titulado La evolución del toro conforme al toreo: análisis de la bravura, una investigación que profundiza en la transformación del toro bravo a lo largo del tiempo en relación directa con la evolución de las suertes y los conceptos del toreo según ha explicado la propia asociación en un comunicado.

"El estudio premiado aborda, con enfoque analítico y rigor académico, la manera en que la selección genética, la crianza y las exigencias artísticas del toreo han influido en la configuración del toro actual, poniendo el acento en la bravura como elemento esencial y definitorio de la lidia", señala la misma nota precisando que el jurado "ha valorado especialmente la solidez metodológica del trabajo, su aportación al debate contemporáneo sobre el toro de lidia y su contribución al conocimiento científico e histórico del ámbito taurino".

El galardón cuenta con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y consiste en dos abonos de grada especial para la Temporada Taurina de Sevilla 2026, así como en la Medalla de la Orden de la Real Maestranza, distinción que simboliza el reconocimiento al mérito y al compromiso con el estudio y la defensa del patrimonio taurino.

El Premio Conde de Vistahermosa nace con el propósito de fomentar la investigación en materia taurina, especialmente entre los jóvenes, promoviendo trabajos de carácter científico, histórico o social que contribuyan a un mejor conocimiento de la tauromaquia desde una perspectiva académica y multidisciplinar. "Con esta cuarta edición, Aula Taurina de Sevilla consolida una iniciativa que busca estimular el pensamiento crítico, la reflexión documentada y el análisis riguroso en torno al mundo del toro", señala esta asociación de profesores de enseñanzas medias que promueve la divulgación de la cultura taurina entre los alumnos de secundaria.

"A través de este reconocimiento, Aula Taurina de Sevilla reafirma su compromiso con la formación, la divulgación cultural y el impulso de estudios que profundicen en las raíces, la evolución y la dimensión social de la tauromaquia, entendida como manifestación histórica y cultural", concluye la nota.

Las personas interesadas en participar en futuras convocatorias del Premio Conde de Vistahermosa podrán solicitar información y formalizar su candidatura mediante el correo electrónico concursosaulataurina@gmail.com,