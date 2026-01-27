Sevilla: avance de carteles

José María Garzón, gerente de Lances de Futuro, se encontraría dando las últimas puntadas a las líneas maestras del abono de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza después de desatascar su cocción con el encaje maestro de Morante de la Puebla que ha permitido engranar el resto de las combinaciones de la clase alta. El diestro cigarrero se ha decantado finalmente por los encierros de Garcigrande, Álvaro Núñez y las dos corridas reseñadas de Matilla -además del segundo encierro de Garcigrande si se decidiera a torear en San Miguel- para encarnar la fachada más rutilante de un ciclo que implica el comienzo de una nueva era empresarial en el coso maestrante.

Ni que decir tiene que Morante es la base indiscutible de un abono con esas cuatro tardes ampliables a cinco. Cuatro tardes torearán también Roca Rey además de Juan Ortega y Pablo Aguado. Los cimientos del serial se completan con los tres compromisos que asumirían Borja Jiménez, Escribano, Manzanares, Talavante y Daniel Luque.

Los carteles, tomados de las webs especializadas Mundotoro y Aplausos, no incluyen aún el fin de semana de intermedio entre el Domingo de Resurrección y el ciclo continuado y anuncian -como en años anteriores- tres corridas de toros en San Miguel, un serial otoñal que la nueva empresa había apostado por ampliar. Hay que tomar con cautela algunas de las combinaciones esbozadas, que carecen aún ninguna oficialidad y están pendientes de la negociación definitiva con algunos de los toreros que se reseñan.

Según avanza Aplausos quedarían por definir las corridas de Alcurrucén y Fuente Ymbro, que se lidiarían en el fin de semana de intermedio entre Resurrección y el ciclo continuado. Quedaría pendiente el encaje de toreros como Marco Pérez, Paco Ureña, José Garrido, David Galván o Samuel Navalón, además de otros toreros sevillanos que podrían encajar en esas fechas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Domingo, 5 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

CICLO CONTINUADO DE LA FERIA DE ABRIL

Miércoles, 15 de abril. Toros de Santiago Domecq para (posiblemente) Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Manuel Escribano.

Jueves, 16 de abril. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y un tercero que saldría de entre Aarón Palacio y Víctor Hernández o Aarón Palacio.

Viernes, 17 de abril. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

Sábado, 18 de abril. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano.

Domingo, 19 de abril. Corrida de rejones.

Lunes, 20 de abril. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Martes, 21 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Miércoles, 22 de abril. Toros de El Parralejo para (posiblemente) Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Jueves, 23 de abril. Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Viernes, 24 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Sábado, 25 de abril. Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y otro que, según Mundotoro podría ser Perera.

Domingo, 26 de abril. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y otro.

CORPUS

Jueves, 4 de junio. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

SAN MIGUEL

Viernes, 28 de septiembre. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sábado, 29 de septiembre. Toros de Jandilla para Roca Rey, Pablo Aguado y un tercero que saldría de entre Emilio de Justo y Diego Urdiales según el avance de Aplausos.

Domingo, 30 de septiembre. Toros de Garcigrande para Morante -si se decidiera torear en San Miguel- o un torero destacado del año además de Daniel Luque y Borja Jiménez.