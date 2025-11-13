La sorpresa del año empieza por Arc y termina en Raiders: análisis del inesperado extraction shooters

Arc Raiders es uno de esos juegos que llega sin hacer demasiado ruido y que termina sorprendiendo por la fuerza y la frescura de su propuesta. Ya me sucedió el año pasado con Helldivers 2 y todos sabemos cómo acabó triunfando. Y lo de Arc Raiders, sin ser muy pitoniso, tiene la misma pinta. Y es que hasta hace poco, pocos podían prever el impacto que iba a alcanzar el nuevo proyecto de Embark Studios (creadores de The Finals), especialmente en un momento en el que otros títulos multijugador y juegos como servicio parecen ocupar todo la conversación. Dígase por ejemplo el sobresaliente Battlefield 6 o la nueva temporada de Fortnite con Los Simpson como estrellas.

Arc Raiders Género: Acción Lanzamiento: 30 de octubre Desarrolladora: Embark Studios Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Inglés Precio: 40€

Sin embargo, han bastado unos cuantos clips virales y el boca a boca en redes sociales para desencadenar una ola de interés que hoy se traduce en que cientos de miles de jugadores (se ha llegado a alcanzar un pico en Steam de casi medio millón, algo literamente inusual para un proyecto de este tipo) están ya adentrándose en su despiadado mundo postapocalíptico para conseguir el mejor loot posible. Y aquí, en El Loot de Txeron, somos muy codiciosos y exigentes cuando se habla de recompensas y mejoras.

¿Pero qué es Arc Raiders? Disponible ya en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, nos encontramos con un juego multijugador de aventura y extracción en tercera persona ambientado en un mortífero planeta Tierra del futuro devastado por una misteriosa amenaza mecánica llamada ARC. Aquí toca ponernos en la piel de Raiders, forajidos armados que compiten, cooperan y sobreviven en escenarios urbanos desolados dominados por peligrosos enemigos mecánicos conocidos como ARC y en la que los recursos son escasos. Lo que en principio podría tildarse como “otro extraction shooter” rápidamente demuestra ser algo más profundo, más táctico y más vivo, mucho más vivo. Creedme.

Jugar en cooperativo con otros dos amigos o desconocidos es una experiencia formidable.

La clave está en su narrativa emergente. Cada partida no solo es una misión para conseguir recursos, armas o mejorar la base subterránea de Speranza (lugar de operaciones desde la que iniciamos cada misión y que cuenta con comerciantes y nuestro propio taller en el que crear y mejorar nuestro equipamiento) sino que también es una historia que se escribe sobre la marcha, alimentada por decisiones, alianzas momentáneas, traiciones inesperadas y encuentros intensos contra enemigos que no perdonan. La colaboración no está guionizada: nace, se rompe y se reinventa constantemente. Y es ahí donde Arc Raiders encuentra su magia. Bendita sea.

Porque cada salida al exterior, donde tenemos un tiempo máximo de 30 minutos para volver, es siempre una inesperada, cambiante y azarosa aventura. En las más de 30 horas que llevo ya disfrutadas con el título he tenido la ocasión de ayudar a Raiders reanimándoles mientras se arrastraban tras ser abatidos por los Arc, y también han hecho lo propio conmigo. También me han traicionado tras haberles ayudado en una refriega contra las máquinas y me han robado todo el loot. Y yo, como es lógico, también me he sumado en más de una ocasión a una descarnada batalla entre Raiders envalentonado tras haber encontrado un especie de rifle de asalto de nivel 3. Todo es posible cuando la codicia, la lealtad o la desconfianza se dan cita. Por eso, conseguir una extracción exitosa y haberlo hecho ayudando o eliminando a otros Raiders tiene aún más valor.

Unreal Engine 5 sí funciona

El diseño del mundo con ciudades reclamadas por la naturaleza en las que las ruinas están cargadas de recursos cruciales junto con animaciones muy fluidas y un nivel de detalle asombroso dan forma visual a Arc Raiders. El uso del motor Unreal Engine 5 vuelve a sorprender en esta faceta pero lo hace aún más con un rendimiento sorprendentemente sólido incluso en equipos modestos que permiten que la experiencia tenga tintes cinematográficos. Nosotros hemos podido probar el título en PS5 Pro y en un PC con un Ryzen 5700X3D y una RTX 5070Ti y el juego en todo momento va a 60 fps en la primera y a más de 200 en el sobremesa con todos los detalles al máximo. Lo mejor es que no he sufrido ninguna caída de frames ni bugs que hayan podido fastidiar la experiencia. El juego corre como la seda y eso es digno de alabar. Como lo es también su épica banda sonora que ofrece temas ambientales en los momentos más "valle" y otros más cañeros e intensos cuando las refriegas hacen saltar las chispas en pantalla.

Pero no todo el peso recae en el apartado audiovisual. Su jugabilidad me recuerda, inevitablemente, a aquel multijugador que disfruté tanto hace un par de años y que muchos conoceréis: The Division. Entrar en Arc Riders es como hacerlo en la Zona Oscura. La alternancia entre sigilo y caos, la fabricación de herramientas improvisadas y la dependencia de la improvisación hacen que, más que un simple shooter, Arc Raiders sea una experiencia de supervivencia emocional y estratégica. Su perspectiva en tercera persona ayudan a reforzar ese recuerdo.

Los enfrentamientos contra Arc y Raiders pueden ser constantes si así lo deseas.

Como explica el director creativo de Embark Studios, Stefan Strandberg, el objetivo era construir un mundo donde cada encuentro contase una historia real. Y lo han logrado. No es solo la adrenalina del combate; es la sensación de peligro constante y la satisfacción de salir vivo para contarlo. Y engancha. Mucho.

Lo mejor es que Arc Raiders no inventa nada pero a la vez universaliza el género. Ya hay otros extraction shooter muy relevantes como Escape from Tarkok o Hunt: Showdown pero su curva de dificultad y su exagerada penalización no les han permitido convertirse en un mainstream. Embark Studios lo sabía y Arc Raiders, pese a penalizarte con perder todo si mueres, también ayuda al jugador ofreciéndole experiencia por todo lo hecho durante la aventura para subir de nivel y mejorar tres ramas de habilidades que son permanentes. También ofrece la posibilidad de iniciar una extracción con un equipo gratuito e incluso, con ciertas mochilas, tener uno o varios huecos protegidos en los que si morimos no perderemos lo que llevemos ahí almacenado. Pequeños detalles que suman y que unidos a la simbiosis tan maravillosa que se genera con el resto de Raiders hacen de esta propuesta una espiral de emociones incontrolable.

Mi único pero viene por la manera de emparejar a los jugadores. El título nos ofrece la posibilidad de jugar solos y enfrentarnos a otros Raiders que prefieran esta experiencia en solitario o la opción de buscar partida en grupos de hasta tres y enfrentarnos a un equipo también formado por tres personas. ¿Cuál es el problema? Que si jugamos con un amigo en dúo, como es mi caso, seleccionando la opción de que no se rellene el hueco faltante, en la mayoría de ocasiones nos tocará lidiar con grupos de tres Raiders por lo que, en caso de fricciones, en el 90% de las ocasiones siempre tenemos las de perder. Si hubiese la opción de crear partidas para dúos, la experiencia mejoraría ostensiblemente.

El acabado audiviosual es de primer nivel. Enamora a primera vista.

Eso me ha obligado en muchas ocasiones a jugar en solitario donde la sensación de supervivencia es aún mayor porque no tienes amigos que puedan levantarte si te derriban y porque en esta modalidad el resto de Raiders son generalmente menos belicosos y apuestan más por la cooperación o por la indiferencia. Si quiero pegar tiros tengo claro que lo mejor es apostar por un equipo de tres. Mesa para todos.

Conclusión

Para veteranos de los extraction shooters o para quienes nunca encontraron atractivo en este tipo de género, Arc Raiders es una puerta abierta a una experiencia intensa y sorprendente que demuestra que todavía hay espacio para nuevas ideas, emociones y formas de jugar juntos… o contra todos. Es, sin duda alguna, una de las sorpresas de este 2025 y si Embark Studios se lo toma en serio y ofrece más contenido (actualmente hay cuatro mapas en los que explorar) y escucha a los jugadores, Arc Raiders tiene todos los visos de convertirse en un título longevo. En lo técnico y en lo emocional es un juego sobresaliente. Y si se juega con amigos, caótico y visceral. ¿Qué más se le puede pedir? Nos vemos en Speranza, Raiders.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a dos claves de Arc Raiders para PS5 y PC que nos ha proporcionado Best Vision PR.