Scopely anuncia una mágica colaboración entre MONOPOLY GO! y Harry Potter

Los fans de Harry Potter ya tienen un nuevo título para disfrutar.

La compañía global de videojuegos Scopely ha anunciado una nueva y ambiciosa colaboración entre su exitoso juego para móviles MONOPOLY GO! y el universo cinematográfico de Harry Potter, que llegará a los jugadores el 10 de diciembre. Durante este evento de tiempo limitado, cada rincón del imaginativo mundo de MONOPOLY GO! se transformará en un homenaje a la saga, fusionando dos franquicias profundamente queridas por fans de todas las generaciones.

Desde esa fecha, los jugadores —conocidos como “Magnates”— podrán descubrir un MONOPOLY GO! lleno de magia, personajes icónicos como Harry, Ron, Hermione o Hagrid, y escenarios emblemáticos como Gringotts, el Bosque Prohibido o el Castillo de Hogwarts, reinterpretados con el característico estilo visual del juego.

Un viaje del Sr. MONOPOLY al corazón del mundo mágico

La aventura comienza con el Sr. MONOPOLY disfrutando de un viaje por el Reino Unido. Al detenerse para fotografiar el Andén 9¾ en King’s Cross, su imaginación se desata y lo transporta directamente al mundo mágico, donde termina explorando Hogwarts y sobrevolando el campo de Quidditch.

“Queríamos que los fans sientan la emoción de entrar en Hogwarts y pasear por el Callejón Diagon, mientras disfrutan de los giros y la diversión social que hacen que MONOPOLY GO! sea tan especial”, explica Víctor Díaz-Roig, presidente de Juegos en Scopely. “Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una aventura inconfundiblemente Harry Potter e indudablemente MONOPOLY GO!”.

Nuevas funciones: tableros mágicos, casas de Hogwarts y minijuegos

La colaboración llegará acompañada de múltiples novedades que expanden el universo del juego:

Tableros de temporada : por primera vez se incorporan tableros temáticos inspirados en el mundo mágico, incluyendo Hogwarts, el Callejón Diagon y Hogsmeade con decoración navideña.

: por primera vez se incorporan tableros temáticos inspirados en el mundo mágico, incluyendo Hogwarts, el Callejón Diagon y Hogsmeade con decoración navideña. Escudos de las casas : al completar el primer tablero, los jugadores podrán elegir su casa de Hogwarts en una nueva función de personalización.

: al completar el primer tablero, los jugadores podrán elegir su casa de Hogwarts en una nueva función de personalización. Blocks boutiques: un minijuego inédito que invita a llenar estanterías con dulces icónicos del universo Harry Potter, combinando estrategia y coleccionismo.

Un álbum de pegatinas que narra historias

La colaboración incluye un nuevo álbum con 23 conjuntos de pegatinas, ilustrados al estilo artístico de MONOPOLY GO!. Cada conjunto cuenta una pequeña historia, desde maratones de películas en la mansión del Sr. MONOPOLY hasta guiños a personajes oscuros —incluido “El que no debe ser nombrado”—.

Algunas pegatinas esconden además una sorpresa mágica, como las cajas de Chocolate Frogs, que recompensan a los jugadores con exclusivas pegatinas de “Brujas y magos famosos”.

Desafíos y coleccionables por tiempo limitado

Los Magnates también podrán participar en nuevos desafíos, minijuegos y competiciones temáticas:

Carreras de Quidditch, Hogwarts y Gringotts : competiciones por lugares emblemáticos de la saga.

: competiciones por lugares emblemáticos de la saga. Socios en el mundo mágico : cooperación entre amigos para mejorar atracciones del tablero basadas en momentos de las películas.

: cooperación entre amigos para mejorar atracciones del tablero basadas en momentos de las películas. Tesoros de Hogwarts : búsqueda de artefactos míticos como la Piedra Filosofal.

: búsqueda de artefactos míticos como la Piedra Filosofal. Coleccionables exclusivos: dados temáticos, fichas especiales, emojis y escudos únicos.

La edición especial de MONOPOLY GO! x Harry Potter, con licencia de Warner Bros. Interactive Entertainment, estará disponible del 10 de diciembre al 4 de febrero como descarga gratuita para iOS y Android.