La sevillana Ana S. Valderrábanos se vale del arte textil para expresar su mundo interior en Dear Artist, una exposición que acoge la Real Fábrica de Artillería hasta el 8 de febrero y que comisaría el galerista Jesús Barrera. Valderrábanos, señalan desde el Ayuntamiento de Sevilla, continúa "una investigación que parte del legado de Anni Albers, para quien el tejido era una forma de comunicación emocional y táctil, y se adentra además en el estudio de las “Asafo Flags” de las comunidades Fante en Ghana: estandartes cargados de simbolismo histórico y comunitario donde coexisten imágenes, proverbios y escenas rituales. Estos referentes amplían la lectura de su obra hacia perspectivas antropológicas del textil como lenguaje vivo".