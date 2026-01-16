En Japón ya puedes casarte con ChatGPT o con tu personaje manga favorito, un sí quiero sin validez legal que para los implicados redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial.

Este tipo de uniones con personajes virtuales comenzaron como una expresión extrema de la cultura otaku, personas con una afición obsesiva por el anime o el manga, explica el organizador de bodas Yasuyuki Sakurai, pero hoy en día se han convertido en un fenómeno internacional.