Las bodas con personajes ficticios e IA ganan terreno en Japón

Este tipo de uniones se han convertido en un fenómeno internacional

Casarte con un personaje ficticio o una IA, tendencia en Japón / Pilar Bernal Zamora, EFE
Vídeo: Pilar Bernal Zamora (EFE)

16 de enero 2026 - 20:33

En Japón ya puedes casarte con ChatGPT o con tu personaje manga favorito, un sí quiero sin validez legal que para los implicados redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial.

Este tipo de uniones con personajes virtuales comenzaron como una expresión extrema de la cultura otaku, personas con una afición obsesiva por el anime o el manga, explica el organizador de bodas Yasuyuki Sakurai, pero hoy en día se han convertido en un fenómeno internacional.

