Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra Israel por la guerra en Gaza

Entrenamiento Sevilla FC 8 de septiembre de 2025

Los hispalenses buscarán su segunda victoria consecutiva este viernes ante el Elche

Alexis y Azpilicueta toman galones en el Sevilla

Marcao, desenfocado en primer plano, es observado por Almeyda en la sesión de este jueves. / Juan Carlos Vázquez

Este lunes ha tenido lugar la primera sesión de entrenamiento para un Sevilla Fútbol Club que tendrá una semana ajetreada entre presentaciones y la preparación del duelo ante el Elche. Matías Almeyda cuenta con casi todos sus jugadores, ausentándose los lesionados Chidera Ejuke, Akor Adams y Joan Jordán; además de los internacionales Rubén Vargas, Nemanja Gudelj, Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Gabriel Suazo.

