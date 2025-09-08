Este lunes ha tenido lugar la primera sesión de entrenamiento para un Sevilla Fútbol Club que tendrá una semana ajetreada entre presentaciones y la preparación del duelo ante el Elche. Matías Almeyda cuenta con casi todos sus jugadores, ausentándose los lesionados Chidera Ejuke, Akor Adams y Joan Jordán; además de los internacionales Rubén Vargas, Nemanja Gudelj, Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Gabriel Suazo.