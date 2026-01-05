La cita más esperada de la Navidad sevillana vuelve a llenar las calles este lunes 5 de enero a partir de las 16:15 horas, cuando arranca la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026. Reconocida como una de las Fiestas Mayores de la ciudad y Bien de Interés Cultural, la comitiva recorrerá de nuevo el centro y los barrios históricos ante miles de espectadores.