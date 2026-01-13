El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes al rey Felipe VI en el Elíseo para celebrar una reunión privada antes de visitar juntos una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711) en el Palacio de Versalles, que ilustrará los múltiples "vínculos" que unen a España y Francia.

Macron acogió al monarca español al pie de las escaleras del Palacio del Elíseo, en el patio principal, poco después de las 13.30 hora local e intercambiaron impresiones en francés sobre el día soleado que hacía en París, entre otras muestra de la buena sintonía entre los dos mandatarios.

Felipe VI recorrió a pie el patio principal del Elíseo donde le rindieron honores unos 70 miembros de la Guardia Republicana. En lo alto de la escalinata le esperaba también la primera dama, Brigitte Macron, a la que saludó con un par de besos, antes de posar junto al presidente francés ante los numerosos representantes de la prensa que asistieron a su llegada al Elíseo, donde el rey había estado por última vez en una recepción ofrecida en el verano de 2024 por los Juegos Olímpicos.