La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su confianza en que "el cumplimiento de los compromisos" asumidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sirva para restablecer la confianza con Junts, deteriorada en los últimos días. Durante una intervención pública, Montero ha subrayado la importancia de la estabilidad parlamentaria y ha defendido que el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo. "Espero que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza que se ha perdido con Junts", ha afirmado textualmente.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión política con la formación catalana, que ha cuestionado la ejecución de algunos de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo central. Ante esta situación, Montero ha reiterado que el objetivo del Gobierno es "avanzar en la agenda pactada" y mantener abiertos los canales de interlocución.