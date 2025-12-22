El Gordo ha caído moyoritariamente en Madrid pero la lotería de Navidad 2025 no se ha portado del todo mal con Andalucía. El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo con el número 90693, cantado por los niños de San Ildefonso a las 11:11 de la mañana. Hasta 25 millones de euros han ido a parar a Santa Fe, en Granada, y este número también ha repartido suerte en La Antilla, Huelva, Sevilla, Morón de la Frontera, Córdoba, Montilla, Linares, Vilches, Las Norias, Torrox, Málaga, Benalmádena, Estepona, Jerez, Chiclana, San Fernando, Algeciras y Zahara de los Atunes. Además, el segundo cuarto premio, el 25508, cantado a las 12:35, ha caído en Jaén, Málaga y Almería. Triana vuelve a sonreír con un Quinto Premio, el 60649, vendido en la administración de la calle San Jacinto, con una serie muy repartida durante todo el año. Y ojo, porque el número 41.716, séptimo quinto premio repartido en el Cerro del Águila, dejando 600.000 euros en Sevilla capital. Sevilla suma aún más suerte con un Segundo Premio, vendido entre los trabajadores de las tiendas de Bimba y Lola, con 125.000 euros por décimo.