Parte del muro que rodea el Colegio Santa Joaquina de Vedruna, en Nervión, se ha venido abajo este martes tras engancharse a este cerramiento un camión que opera en las obras de mejora del patio. El incidente no ha provocado víctimas ni heridos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y Bomberos, que han acordonado la zona. Tal ha sido el impacto que ha roto un banco de hierro. El desplome se ha producido un día antes de que comience el curso para los alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria.