Manu Rodríguez: "Ser romantico y cuerdo no casa con la realidad"

Leer abre las mentes y ayuda a pasar las horas. El confinamiento por el Covid 19 es una oportunidad para conocer a otros autores. Uno de ellos es Manu Rodríguez, el autor de Leyendas Adolescentes, Songs (still) waiting for a rock band o La tía que quiero pasa de mi -y tú riéndote. Su nueva obra es, quizá, una de las más personales.Lo recaudado en derechos de autor de la primera edición de Caminito que el tiempo ha borrado... irán destinados a Sevilla Acoge.

A pesar del título de su obra, cree que el tiempo no borra todos los caminos, "de ahí los puntos suspensivos", explica. "En la vida va desapareciendo la herida, el dolor, pero la cicatriz a veces queda como marca de la dimensión del trauma, quizá para recordarlo y aprender de la experiencia; aunque algunas veces ni para esto. Somos tan necios. Y en la muerte depende de la profundidad de la huella que hayas dejado", reflexiona.

Él reconoce que escribe principalmente "para resolver un asunto que me agobia, come por dentro o simplemente inquieta. Aunque todos mis escritos salen de ahí y van dibujando mis preocupaciones y forma de sentir en ese momento, sí que es verdad que en esta historia he puesto y dejado mucho de mi. y marca un punto de inflexión en mi historia personal y literaria".

No es la primera vez que utiliza la primera persona para escribir. "Me encanta ese estado de confidencialidad que estableces con el lector". Hay un personaje que ronda toda la historia, Argentina, el país al que llega por amor. Pero el autor tiene su propia teoría sobre el enamoramiento. "Creo que nos gusta el romanticismo por ese vuelo loco en el que nos lleva, que nos hace traspasar fronteras y límites que ni calculamos ni acaso nos importa", reflexiona.

Manu Rodríguez es sevillano pero lleva muchos años viviendo en Edimburgo, esa sensación de ser de muchos lugares y de ninguna se traspasa a su obra. Un sentimiento de ser extranjero en todos lados. "El que se va casi siempre quiere volver, pero cuando vuelve ya no es lo mismo. Y afuera, aunque rehaga su vida y se encuentre bien, se siente extranjero, extraño. Uno ya es extranjero y se siente extraño fuera y dentro de su país", afirma.

Y ahí está Argentina, con su historia convulsa. "Es el escenario al que se enfrenta el protagonista. Un escenario que quiere conocer y entender para así mejor entender la historia de la mujer por la que allí ha ido".El protagonista de Caminito que el tiempo ha borrado... quiere conocer Argentina, pero sobre todo a la persona amada, "a ella y a su esencia. Es un país que sobrevive, pero en los personajes también se da esta circunstancia. Es la cruda y dura vida. Argentina, y latinoamérica en general, si la comparamos con países de Europa, es un país difícil para vivir con seguridad. Se sobrevive en muchos casos. Pero los que no conocen otra cosa se adaptan, llevan su impermeable para la dureza del vivir, y viven como ocurre en muchos otros países".