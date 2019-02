El Maratón de Sevilla 2019 programa actividades de animación musical e infantil

La próxima edición del Zurich Maratón de Sevilla será una de las que más público y animación congregue en 35 años de historia, ya que además de que el nuevo circuito que recupera la salida y la llegada al corazón de la ciudad, este año ha planificado más puntos de animación oficial que nunca, con hasta 21 Hot Spots en los que la música y el ritmo ayudarán a los maratonianos a seguir adelante y sumar metros hasta cruzar la línea de meta.

Habrá más bandas de música y DJ que nunca, y servirá para que también más público y familiares se congreguen en esos sitios para ver pasar la serpiente multicolor de los corredores.

Puntos de animación musical

Los puntos de animación musical oficiales se ubicarán en: Paseo Cristóbal Colón (junto a la Torre del Oro), Torneo-Estación de Autobuses Plaza de Armas (a la salida del viaducto, enfrente Centro Comercial), La Resolana (frente Hotel Trip Macarena), Rotonda de la Estación de Santa Justa, C/ Greco, esquina con Avda. de Andalucía. (antigua fábrica Cruzcampo), C/ Luis de Morales (a la altura del Hotel Los Lebreros), Avda. de La Palmera–Glorieta Plus Ultra, Plaza de España, Avda. de la Constitución. (cerca parada de Metrocentro), Plaza Nueva, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba (antes de cruzar Puente La Barqueta), C/ Puerta de la Barqueta (Rotonda con C/ José de Gálvez), Alameda de Hércules, C/ Samaniego coincidiendo con el Medio Maratón, C/ Luis Montoto esquina C/ Juan Antonio Cavestany, Glorieta de El Cid, Avda. Diego Martínez Barrio, Plaza San Martín de Porres, Glorieta entre C/ Alfredo Kraus y C/ Virgen de la Oliva, y Avda. Alcalde Manuel del Valle, Ronda de Capuchinos.

Actividades paralelas en la Feria del Corredor

El Zúrich Maratón de Sevilla ha programado un extenso calendario de actividades paralelas que tendrá como protagonista a los más pequeños durante los días previos a la carrera. Se trata de una programación "que pretende llevar el espíritu de superación y hacer extensivo el ejemplo que representan quienes toman la salida en esta prueba a toda la ciudad a través de sus barrios y distritos. Localizamos en la Feria del Corredor de Fibes el epicentro desde el que vivir la cuenta atrás de estos días marcados en rojo en el calendario deportivo de la ciudad y en el de los participantes", según ha destacado el delegado de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara.

Para empezar, los campeones del mundo Abel Antón y Fermín Cacho visitarán diferentes centros educativos de la ciudad durante la jornada de este jueves, como el Colegio Mariana Pineda. A primera hora del viernes, los campeones se desplazarán al CEIP San José Obrero a las 09:30 para asistir posteriormente a la inauguración de la Feria del Corredor, que por sexto año consecutivo se desarrollará en Fibes y que mantiene la entrada gratuita para todos los públicos. Esta feria se inaugura con un encuentro con escolares que disfrutarán de actividades especialmente diseñadas relacionadas con la animación y el fomento del deporte como modo de vida sana.

Los inscritos podrán recoger sus dorsales y la bolsa del corredor en este enclave durante el viernes y el sábado y tendrán la ocasión de participar en diferentes actividades relacionadas con el atletismo. Entre otras cuestiones, Fibes acogerá charlas técnicas, promociones de patrocinadores o el habitual almuerzo compuesto a base de carbohidratos de cara al domingo. Se realizarán diferentes turnos a partir de 12:30, 13:30, 14:30 y 15:30 con un precio de 4 euros para adultos acompañantes, 2 para menores y con carácter gratuito para participantes.

Sábado de competiciones para los niños

Durante la jornada del sábado tendrán lugar competiciones atléticas en las que los más pequeños volverán a ser protagonistas. Todos los niños nacidos desde el año 2007 en adelante podrá competir en diferentes distancias a partir de cupos cerrados de 500 niños que se dividen por edad, desde chupetines (nacidos en 2017 en adelante) pasando por prebenjamines (2015-2016) benjamines (2013-2014) alevines (2011-2012) infantiles (2009-2010) o cadetes (2007-2008). Habrá que realizar previamente la inscripción con carácter gratuito a través de la web http://www.zurichmaratonsevilla.es/zm2-carreras-infantiles.