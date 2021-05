Masakali Pizza, un nuevo concepto de pizzería en el centro de Sevilla

Un día antes de su apertura en el número 1 de la Plaza Cristo de Burgos se decretó el confinamiento domiciliario, por lo que Masakali Pizza, un concepto renovado de pizzería en pleno centro de Sevilla, vio pospuesta su inauguración hasta el mes de abril, siendo uno de esos valientes negocios que se aventuraron a nacer en plena pandemia y uno de esos lugares que muchos descubrieron con sorpresa en sus paseos diarios.

Como no hay mal que por bien no venga, la pandemia también abrió una nueva puerta a la comida a domicilio o para llevar, así que sus servicios estuvieron operativos para los vecinos en todo momento. "En este último año, nos hemos adaptado a las circunstancias y hemos logrado darnos a conocer en el sector y en nuestra zona, entre los vecinos y viandantes que transitan el centro de Sevilla. No podemos sino estar agradecidos a todos aquellos que nos han recibido con los brazos abiertos y que han depositado su confianza en nosotros para disfrutar de su almuerzo o cena en todo ese tiempo", cuentan desde Grupo Mezzana.

"De hecho, no queríamos que la pandemia perjudicase en modo alguno nuestro servicio al cliente, y por ello nuestros recepcionistas trabajan con unas mascarillas especiales homologadas transparentes que permiten recibir a los clientes con una amplia sonrisa para hacer que se sientan como en casa, además también ayudan a las personas con dificultades auditivas a comunicarse mejor con nuestro personal", añaden.

Origen de Masakali

El nombre de Masakali es a la vez una referencia al concepto masa-calidad así como a una palabra en sánscrito que significa "Aspirar a volar alto a través de la paz y la liberación".

De esta manera, Masakali Pizza nació como un proyecto que buscaba aunar tanto la calidad de una pizza verdaderamente italiana, cuya receta proviene de Turín, con un servicio excepcional y unos precios rompedores. Todo ello enmarcado en el respeto medioambiental, prescindiendo de plásticos de un solo uso, utilizando papeles reciclados y vehículos eléctricos.

Los artífices de este negocio son Marta Navarro Carvajal y José Manuel Gutiérrez Barragán, gerentes del Grupo Mezzana, que también engloba la cadena de pizzerías Express Vip Pizzas®, bastante conocida en el Aljarafe sevillano. José Manuel se formó con Jesús Marquina, considerado el mejor pizzero del mundo, trayendo a la receta procesos innovadores y que aumentan su calidad. Así mismo, Marta Navarro recibió en 2020 el premio AJE Sevilla (de la Asociación de Jóvenes Empresarios) a la trayectoria empresarial, así que Masakali se levanta sobre los cimientos de la experiencia y el saber hacer que les otorga esta pareja de jóvenes empresarios.

El secreto está en la masa y en la carta

El punto más distintivo de Masakali Pizza es su relación calidad-precio y el servicio al cliente. "Nuestra pizza se elabora con masa madre, harina italiana y aceite de oliva virgen extra, con una maduración de 72 horas, abiertas a mano y cocinadas en horno de piedra, por lo que hablamos de un producto artesano de alta calidad. Este producto, ofrecido a unos precios muy reducidos (desde 5 euros) junto a nuestro servicio al cliente, moderno y personalizado, consiguen crear una gran comunidad de clientes que nos valoran y nos prefieren a otros negocios similares", afirman desde la pizzería.

Al producto en sí se suma la amplia carta con más de 25 pizzas diferentes, desde las más clásicas, como la Margarita o la de York y champiñones naturales, hasta otras más especiales y elaboradas, como la Serranito Alioli, la Camera (ternera picada, bacon y champiñones naturales) o la 5 Quesos. "Nuestras pizzas clásicas parten de un precio de 5 euros y las especiales se pueden adquirir por solo 1 euro más", detallan.

"Sin duda nuestra pizza estrella, tanto por su original planteamiento como por su sabor y calidad es la Serranito Alioli (pollo, jamón serrano, pimiento y salsa alioli casera)", aseguran desde Masakali.

Los que en este año de vida han probado una de las pizzas y han caído en la tentación de pedir un postre, han repetido porque aquí los postres son caseros, elaborados por un equipo propio de reposteros en el obrador, con nata y huevos frescos y envasados en frascos de cristal, que es un soporte reutilizable y respetuoso con el medio ambiente, acorde a la filosofía de este negocio.

Actualmente disponen de 15 tipos diferentes de postre. Sin duda, los postres que más "triunfan" son "chocolate blanco y galletas" y "queso horneado en piedra", pero también tienen en carta otras propuestas como son queso con fresas naturales, tres chocolates belgas, chocolate blanco y galletas y Kinder, entre otras, que ponen la guinda sobre el pastel, desde 3,50 euros.

Los interesados en probar estas pizzas pueden hacerlo in situ, a través del servicio take away o a través del reparto a domicilio, sobre vehículos eléctricos, en un área de reparto de aproximadamente 4 Km de radio.