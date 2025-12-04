'Almazuela', una muestra que une talento, diversidad e inclusión a través del 'art brut'

La Fundación Randstad y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya han inaugurado Almazuela, una exposición que reivindica el art brut como un territorio fértil para la diversidad y la inclusión. La muestra reúne la obra de 38 artistas con discapacidad intelectual, cuyas creaciones, libres de corsés académicos, se convierten en un testimonio vibrante del poder del arte para abrir caminos y tejer comunidad.

Almazuela es una palabra de origen tradicional que alude a un tejido formado por retales de distintas telas. Un símbolo, explican los organizadores, "que resume la esencia de esta exposición con fragmentos singulares que, al unirse, componen un relato común". Así, cada obra funciona como una voz propia que, al sumarse a las demás, levanta un mosaico colectivo cargado de fuerza expresiva y humanidad.

La exposición, de entrada libre y abierta hasta el 1 de marzo de 2026, despliega trabajos gráficos, escultóricos, textiles y performativos que evidencian la singularidad creativa de estos artistas. El resultado es una colección que habla de cuidado, diversidad y del valor de los distintos recorridos personales.

Los visitantes no solo se acercan a obras de gran potencia visual, sino también a una manera distinta de entender la cultura: como un espacio donde todos tienen lugar y todos aportan.

Entre las propuestas destaca la intervención artística creada por la sevillana Adriana Torres Silva, realizada junto a siete alumnos del Proyecto DISTRA de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya. La iniciativa ejemplifica cómo el arte colaborativo puede convertirse en motor de inclusión y creatividad compartida.

Durante el acto inaugural, Marta Valer, directora nacional de alianzas estratégicas y coordinación de la Fundación Randstad, subrayó el sentido profundo de este proyecto. "Esta exposición es tan significativa porque muestra que el arte es un lenguaje pleno y legítimo, que la diversidad es fuente de belleza y que la colaboración entre entidades públicas, sociales y culturales nos permite construir un futuro más justo para todos”.

Por su parte, Valentín de Madariaga, presidente de la Fundación Valentín de Madariaga, puso el acento en la vocación inclusiva de la entidad."La Fundación tiene un compromiso con una cultura abierta, diversa y accesible. El proyecto creado por Adriana Torres es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo crea grandes proyectos".

Con Almazuela, ambas fundaciones refuerzan su compromiso con la inclusión, reivindicando que el talento no conoce límites y que el arte es un camino legítimo para expresarlo. El proyecto aspira a construir una comunidad que valore la singularidad y el talento artístico en todas sus formas, y a dejar un legado cultural que inspire a futuras generaciones a abrazar la creatividad sin barreras.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración de un amplio conjunto de entidades: Fundación Magtel, Insertia Formación y Consultoría, MD Comunicación, D.C.D. Consultores, Bordas, Fundación Caja Rural del Sur, Danza Mobile, Proyecto DISTRA y el Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla, quienes han contribuido a que este espacio de encuentro y arte cobre vida.