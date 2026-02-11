Bienal de Flamenco 2026: Precios de las entradas para todos los espectáculos y dónde conseguirlas

El próximo mes de septiembre Sevilla acogerá la XXIV edición de la Bienal de Flamenco, el festival internacional de arte flamenco más importante y antiguo que se conoce y que se celebra en diferentes espacios icónicos de la capital andaluza cada dos años desde 1980. En esta ocasión el evento tendrá lugar del 9 de septiembre al 3 de octubre con algunas de las principales figuras y nuevas promesas del cante, baile y guitarra flamenca, ofreciendo una combinación de tradición y vanguardia en Sevilla.

Como en cada edición, las entradas para poder asistir a los diferentes eventos que tendrán lugar durante casi un mes en la ciudad se podrán adquirir tanto de manera anticipada como el propio día del espectáculo, siempre y cuando queden localidades disponibles.

Venta de entradas 2026

Este año la venta de entradas anticipadas para la Bienal de Flamenco estará disponible del miércoles, 11 de febrero, a partir de las 10:00 horas, hasta el próximo 10 de marzo, con descuentos del 10%, y desde el 11 de marzo hasta el 11 de abril, con descuentos del 5%. Estos descuentos no son aplicables en el espectáculo Infinita, de Sara Baras, de la segunda y tercera función.

En el caso de las entradas que se adquieran el mismo día del espectáculo, estas podrán comprarse una hora antes del inicio de la función en el mismo espacio en el que se celebre el espectáculo, en caso de que no se hayan vendido todas las localidades. Las personas menores de 30 años podrán obtener estas entradas con un 50% de descuento.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de la Bienal de Flamenco varían en función del lugar en el que se representan los espectáculos y del asiento seleccionado. Los precios para el año 2026 son los siguientes:

Plaza de toros: entradas desde 25 euros (en la grada) a 50 euros (en el ruedo).

entradas desde 25 euros (en la grada) a 50 euros (en el ruedo). Teatro de La Maestranza (a excepción del espectáculo de Sara Baras) : entradas de 28 a 55 euros.

: entradas de 28 a 55 euros. Teatro de la Maestranza (actuación de Sara Baras): entradas de 42 a 75 euros.

entradas de 42 a 75 euros. Espacio Turina: entradas desde 15 a 25 euros.

entradas desde 15 a 25 euros. Teatro Lope de Vega: entradas de 12 a 35 euros.

entradas de 12 a 35 euros. Teatro Central: entrada a 30 euros.

entrada a 30 euros. Iglesia de San Luis: entrada a 30 euros.

entrada a 30 euros. Teatro Alameda: entrada a 30 euros.

entrada a 30 euros. Real Fábrica de Artillería: entrada a 30 euros.

entrada a 30 euros. Real Alcázar: entrada a 30 euros.

entrada a 30 euros. Hotel Triana: entrada a 30 euros.

La Bienal de Flamenco está organizada, desde sus inicios, por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura, quienes cada dos años trabajan para preservar el rico legado de este arte universal, asegurar su vitalidad y evolución constante, y acercar su profunda magia y diversidad a todos los públicos.

Con este encuentro se busca ofrecer una plataforma de excelencia para la creación, investigación y difusión del flamenco, así como inspirar a nuevas generaciones y garantizar que la Bienal de Flamenco siga siendo un faro de innovación y tradición, accesible a todo el mundo, desde aficionados hasta personas que no se hayan acercado nunca a este arte. La XXIV Bienal de Flamenco está dirigida por Luis Ybarra, periodista y crítico de flamenco.