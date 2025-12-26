Torre Sevilla inaugura un nuevo Muerde la Pasta con buffet ilimitado y a precio cerrado perfecto para las comidas navideñas

Sevilla cuenta desde hace pocos días con un nuevo espacio gastronómico que ya se ha convertido en uno de los planes más atractivos para disfrutar de esta Navidad en grupo. Y es que el grupo hostelero de Muerde la Pasta ha inaugurado recientemente un nuevo restaurante en Torre Sevilla, un local que marca un antes y un después en la trayectoria de la cadena y que está triunfando como destino para celebraciones familiares y encuentros entre amigos.

El nuevo Muerde la Pasta de Torre Sevilla es el primero en presentar un renovado concepto que combina una profunda revisión de recetas, una mayor apuesta por la calidad del producto y un diseño interior pensado para disfrutar sin prisas y en buena compañía. Con casi 750 m² de superficie y capacidad para 277 comensales, el restaurante es ya el tercer local de la marca en la capital hispalense.

Buffet a precio cerrado en una casa italiana

El gran protagonista de este nuevo espacio es su buffet todo incluido, con más de 150 recetas de inspiración italo-mediterránea elaboradas a diario. Pastas frescas y rellenas, pizzas saladas y dulces hechas en horno en vivo, carnes y pescados, gratinados tradicionales, focaccias, ensaladas personalizables y una amplia variedad de postres conforman una propuesta pensada para que cada comensal encuentre su plato favorito. Todo ello con bebidas y café de primeras marcas incluidos en un precio cerrado, una fórmula ideal para grupos y celebraciones sin sorpresas.

Muerde la Pasta en Torre Sevilla / Muerde la Pasta

Este modelo, basado en la cocina diaria, en las masas de largas fermentaciones y en la rotación constante de platos, permite ofrecer una experiencia adaptada al gusto de cada consumidor al más puro estilo de una “casa italiana” en pleno corazón de Torre Sevilla.

El diseño interior del restaurante ha corrido a cargo de El Proyectual, responsable de uno de los grandes atractivos de este nuevo concepto. Concebido como una casa tradicional, el espacio se articula a través de un atrio presidido por un árbol limonero. Desde ahí se accede a distintas habitaciones temáticas —Aia, Chiostro y Soggiorno— diseñadas para generar ambientes íntimos, familiares y cálidos.

Los materiales empleados refuerzan esa atmósfera hogareña: terracota, ladrillo antiguo, madera natural y vidrio rayado, acompañados de una iluminación técnica que realza los detalles y crea sensación de descubrimiento al recorrer el local. El mobiliario a medida —bancos curvos, sillas artesanales y separadores celosía— contribuye a la fluidez del espacio y al confort del comensal.

Pensando en las familias, el local incorpora además Pasta Park, un parque infantil gratuito de 35 m², un elemento muy valorado por los seguidores de la marca y uno de los distintivos más reconocibles del concepto Pasta Park.

Pasta Park en Muerde la Pasta / Muerde la Pasta

Apenas inaugurado, Muerde la Pasta Torre Sevilla se está consolidando ya como una opción ideal para celebrar reuniones familiares, comidas con amigos y encuentros especiales, reforzando su apuesta por un buffet ilimitado que mantiene su esencia accesible mientras eleva la experiencia gastronómica y el entorno a una nueva categoría. Este nuevo local se suma a los dos restaurantes ya operativos de la cadena en el Centro Comercial Lagoh y el del Centro Comercial Nervión Plaza.

Sobre Muerde La Pasta

Muerde la Pasta es la mayor cadena de restaurantes “todo incluido” de inspiración gastronómica italiana en España, perteneciente a Tastia Group y con capital 100% español. Fundada en 2007, la compañía está actualmente presente en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Principado de Asturias, con una red tanto de restaurantes propios como franquiciados, ubicados en centros comerciales estratégicos.

En Muerde la Pasta, los clientes pueden disfrutar de más de 40 metros de lineal buffet, con una rotación de más de 150 recetas de inspiración italo-mediterránea que incluyen ensaladas, pastas rellenas, pizzas saladas y dulces, focaccias, carnes, pescados, gratinados, y una amplia variedad de guarniciones y postres. Todos los platos son elaborados con ingredientes frescos y de primera calidad, ofreciendo una experiencia gastronómica ideal para familias y/o grupo de amigos. Además, la mayoría de los restaurantes de la cadena cuentan con Pasta Park, un espacio de entretenimiento infantil pensado para que los más pequeños de la casa disfruten de una experiencia única.

La propuesta del “todo incluido” permite a los comensales repetir sin límite, incluyendo las bebidas, y a un precio cerrado que asegura una experiencia sin sorpresas. Con el objetivo de fidelizar y premiar a sus clientes más habituales, Muerde la Pasta cuenta con un club de Fidelidad – Gente con Pasta – disponible a través de su aplicación oficial.

Gracias a esta membresía, los clientes pueden acceder a promociones exclusivas, acumular puntos en cada visita y obtener recompensas personalizadas, mejorando su experiencia en cada visita. Muerde la Pasta sigue apostando por la innovación y la expansión, consolidándose como un referente en el sector de la restauración organizada.