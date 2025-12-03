El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla con tours navideños solidarios

Sevilla se prepara para vivir la magia de la Navidad sobre ruedas. City Sightseeing Sevilla ha anunciado el regreso de El Bus de la Ilusión, una iniciativa que combina turismo, entretenimiento familiar y solidaridad. Del 22 de diciembre al 4 de enero, los sevillanos podrán disfrutar de recorridos panorámicos por los rincones más emblemáticos de la ciudad mientras colaboran con causas benéficas.

El autobús, decorado con motivos navideños, recorrerá lugares icónicos como la Plaza de España, Triana, la Alameda de Hércules y la Plaza del Duque. Las salidas se realizarán desde la parada principal frente al Teatro de la Maestranza a las 16:00, 17:00 y 18:00 horas, y cada tour tendrá una duración aproximada de 45 a 50 minutos. El precio del billete será de 5 euros por persona, y la recaudación íntegra se destinará a Fundación Pequeño Deseo, Autismo Sevilla y Ateneo de Sevilla.

Enrique Ybarra, fundador y CEO de City Sightseeing, destaca la importancia de la iniciativa. "Estamos felices de aportar a Sevilla una actividad para toda la familia durante las vacaciones de Navidad, como venimos haciendo desde 2018. Al donar el importe íntegro recaudado de nuestros pasajeros, El Bus de la Ilusión está teniendo un impacto muy positivo en muchas familias sevillanas".

Además, como en años anteriores, los más pequeños podrán participar en el Concurso de los Deseos de Navidad, dejando su mensaje navideño a través de un formulario que forma parte de la experiencia. La iniciativa cuenta con el apoyo de partners solidarios como El Corte Inglés, Coca-Cola Europacific Partners y Publinmag.

Con esta propuesta, Sevilla ofrece a residentes y visitantes una manera única de redescubrir la ciudad en un ambiente festivo, a la vez que se contribuye a mejorar la vida de niños y familias a través de entidades que trabajan por la infancia.