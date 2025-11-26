Carrera vertical para subir al edificio más alto de la ciudad: fecha y hora de la competición de Eurostars Torre Sevilla

El próximo sábado, 29 de noviembre, tendrá lugar la celebración de la III edición de la Carrera Vertical Eurostars Torre Sevilla, una competición organizada por el hotel que se encuentra en el interior de este emblemático edificio y que ha generado una gran expectación entre los sevillanos y sevillanas en ocasiones anteriores.

El encuentro tendrá lugar entre las 09:00 y las 13:00 horas y estará abierto a todo aquel que quiera inscribirse para participar. El reto de alto rendimiento consistirá en asceder una distancia de 181 metros en vertical, subiendo por las escaleras que hay en el edificio de Torre Sevilla y que se reparten en sus 50 plantas con más de 1.000 escalones.

Inscripciones y premios

El pasado año se superaron las 500 inscripciones en un tiempo récord de apenas 40 horas. En esta ocasión aún quedan plazas libres para quienes se decidan a apuntarse a este reto deportivo único en la ciudad. No existe un tiempo máximo para realizar la prueba, no obstante debido a la dureza de la misma, los participantes deberán estar en buen estado físico y tener una preparación acorde a la exigencia de la carrera.

El evento finaliza en Terraza-Mirador Atalaya Torre Sevilla donde se entregarán los galardones a los ganadores y ganadoras y se realizará un cóctel-brunch para los participantes. Los premios estarán repartidos de la siguiente manera:

Primer premio: el primer premio incluye un paquete especial compuesto por una noche de hotel en habitación junior suite vistas ciudad, desayuno, parking, cena para dos personas con menú degustación largo y con maridaje en el Restaurante gastronómico El Duende,a los que se añade un circuito termal spa de 50 minutos de duración.

Segundo premio: el segundo premio incluye un paquete especial compuesto por una noche de hotel en habitación deluxe vistas ciudad, desayuno, parking, y circuito termal spa de 50 minutos de duración.

Tercer premio: el tercer premio incluye un paquete especial compuesto por una noche de hotel en habitación deluxe vistas ciudad, desayuno y parking.

Las ventajas del running vertical

La carrera vertical, también conocida como tower running, es un tipo de competición de atletismo caracterizada por subir escaleras a la mayor velocidad posible que generalmente se realizan en edificio emblemáticos de gran altura y los rascacielos de las principales ciudades del mundo.

A pesar de parecer sencillo, el running vertical necesita de un entrenamiento riguroso y eficiente de cuerpo completo que ofrece muchas ventajas, incluido el aumento de la fuerza. Es mucho más que un entrenamiento agotador para el tren inferior ya que durante la actividad los músculos del core, el corazón y los pulmones también trabajan más, ya que la inclinación de las escaleras es un gran desafío que superar.

Según un estudio de 2005 publicado en el British Journal of Sports Medicine, las mujeres que subían escaleras para hacer ejercicio aumentaron su VO2 máximo (la cantidad de oxígeno que el cuerpo absorbe y utiliza mientras hace ejercicio) en un 17,1 %., lo que significa una mejor condición física. En la práctica, el tower running no requiere equipamiento especializado y permite quemar muchas calorías en menos tiempo que otros tipos de cardio, como el running convencional.