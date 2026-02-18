Una compañía de teatro sevillana, ocho veces candidata a los Premios Max de las Artes Escénicas con 'Divina comedia', de Valle Inclán

La compañía privada de teatro sevillana Atalaya, vuelve a ser la que se hace con mayor número de candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas, con un total de ocho en su 29ª edición y la obra Divinas Palabras, de Valle Inclán.

Entre ellas destaca la candidatura a Mejor Espectáculo de Teatro, único espectáculo andaluz en esta modalidad, así como la triple candidatura a cargo de Ricardo Iniesta: Mejor Dirección de Escena, Mejor Adaptación y Mejor Diseño de Espacio Escénico. No se quedan atrás la nominación a Mejor Elenco de Teatro, nueva modalidad que destaca la interpretación actoral conjunta y que concuerda plenamente con la idea de grupo que desarrolla Atalaya desde sus inicios, sin protagonismos específicos. El elenco está encabezado por Silvia Garzón, Raúl Vera y María Sanz, que llevan más de veinte años en el grupo, y completado por Enmanuel García, Pedro Callealta, Laura Kriváková, Ana Baraza, Raúl Lledó y Alvaro Medina.

Luis Navarro y Alejandro Conesa han obtenido sendas candidaturas a Mejor Composición Musical y Mejor Diseño de Iluminación. Ambos cumplen 20 años creando para Atalaya, en cuyo período han conseguido entre ambos más de una decena de premios. Asimismo, Divinas Palabras, de Valle Inclán, resulta uno de los espectáculos más reconocidos del año que compite en Mejor Diseño de Producción Privada.

Divinas palabras se estrenó en el Teatro Campoamor de Oviedo y ya ha recorrido coliseos como los Teatros del Canal de Madrid, el Calderón de Valladolid, Victoria Eugenia de Donosti o el Cervantes de Málaga, entre otros y en diciembre se presentará por fin en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, que se reabrirá en otoño. Esta es la segunda versión que Atalaya realiza sobre el gran texto de Valle. La primera se estrenó en 1998 y giró por cinco continentes, cerrando su periplo en Pekín.

Sobre Divinas palabras

Escrita en 1919, Divinas palabras se sitúa como una de las obras más poderosas de Valle-Inclán, adelantándose a su tiempo y trascendiendo más allá de su época. A través de una mirada aguda y mordaz, se expone la miseria humana, reflejada en la vida de la familia de un sacristán de aldea, cuyas pasiones humanas más oscuras, como la avaricia, la lujuria y la muerte, se convierten en el eje central de la trama, temas que retratan una crítica feroz a la sociedad de su tiempo.

Con un lenguaje poético y simbólico que profundiza en la decadencia moral y social. En esta versión contemporánea, la compañía Atalaya no solo mantiene el espíritu original de la obra, sino que también la adapta al contexto actual, aportando una nueva visión sin perder la esencia de la crítica a la corrupción y las contradicciones humanas. Los personajes grotescos de Valle-Inclán toman vida en el escenario con una fuerza renovada, transmitiendo un mensaje que se sigue sintiendo cercano y que invita a la reflexión sobre la condición humana.