Días sin cole en el Acuario de Sevilla: Dormir con tiburones, curso de ajolotes o tortugas y mucho más en 2026

El Acuario de Sevilla comienza el nuevo año con un completo calendario dedicado a los Días sin Coles, una propuesta educativa y emocionante para vivir las vacaciones con el mar como protagonista y que está dirigida a los más pequeños de la casa. Los días que no hay colegio son la ocasión perfecta para descubrir, aprender y divertirse de una forma diferente.

En el Acuario de Sevilla lo ponen muy fácil, tanto para los niños como para sus padres, con una serie de actividades infantiles diseñadas para aprender de forma divertida junto al equipo de biólogos. En ellas se podrán conocer de cerca diferentes especies que están en las instalaciones, como tiburones, tortugas o ajolotes, dedicando cada día a uno de estos animales. De hecho, una de las actividades consistirá en dormir con tiburones, uno de los planes más demandados en los Días sin Cole del acuario.

Fechas y reserva de plazas

Las fechas para los Días sin Cole en 2026 son las siguientes:

Viernes, 27 de febrero de 2026: Curso de ajolotes para niños.

Viernes, 27 de marzo de 2026: Noche con tiburones solo para niños

Lunes, 30 de marzo de 2026: Curso de tiburones para niños

Martes, 31 de marzo de 2026: Curso de tortugas para niños.

Miércoles, 1 de abril de 2026: Curso de ajolotes para niños.

Viernes, 24 de abril de 2026: Pequeños acuaristas.

Para realizar cualquiera de estos cursos es necesario realizar previamente una reserva debido a que las plazas son limitadas. Para ello hay que mandar un correo electrónico a la dirección reservas@acuariosevilla.es. Los precios y la información de cada una de las actividades está disponible en la página web del Acuario de Sevilla.

Ubicado en el Muelle de las Delicias, el Acuario de Sevilla nace con la misión principal de favorecer la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

Es por este motivo por el que frecuentemente organiza cursos de conservación de algunas de sus especies, talleres dirigidos tanto a niños como adolescentes, jornadas para profesores y otras actividades destinadas al público general para que, además de ser un espacio atractivo de visitar, se pueda comprender el trabajo de las personas que lo conforman.