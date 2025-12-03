Estepa endulza la Navidad con una campaña que lleva sus mantecados y polvorones a Madrid y Andalucía

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y de su marca Sabores de la Provincia de Sevilla, ha reeditado por tercer año consecutivo su respaldo al sector de los mantecados y polvorones de Estepa, impulsando su difusión tanto dentro como fuera de Andalucía. Esta iniciativa combina la proyección de anuncios en cines andaluces con una acción de gran visibilidad en la Gran Vía de Madrid, en pleno corazón de la capital española.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se reunió recientemente con el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; la delegada de Turismo, María Ascensión Castillo; y el presidente del Consejo Regulador IGP Mantecados y Polvorones de Estepa, José María Fernández. "Los mantecados y polvorones de Estepa forman parte del imaginario de la Navidad en España y son una de las señas de identidad gastronómicas más reconocibles de nuestra provincia. Seguimos apostando por darles visibilidad y apoyamos, un año más, una campaña que refuerza su proyección y el trabajo de un sector clave para la economía local", destacó Rodríguez Hans.

La campaña llega a las impresionantes pantallas digitales del cine Capitol Gran Vía, situadas en la calle más transitada de Madrid, por la que circulan semanalmente cerca de un millón de peatones, 15.000 coches y 200 autobuses diarios. Entre el 4 y el 10 de diciembre, se emitirán 18 pases por hora durante 19,5 horas al día, alcanzando un total de 2.268 emisiones. Esta acción permitirá impactar a más de 800.000 usuarios, con 1.543.000 impactos semanales, reforzando la notoriedad de la marca en un emplazamiento de máxima visibilidad.

Paralelamente, un spot promocional se proyectará en 255 salas de 22 complejos cinematográficos en toda Andalucía, incluyendo provincias como Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería y Jaén. La campaña garantiza así una amplia cobertura territorial en plena temporada navideña, acercando los productos estrella de Estepa a miles de espectadores.

El Consejo Regulador del Mantecado y Polvorón de Estepa, con dos denominaciones de calidad otorgadas por la Unión Europea, agrupa a 18 de las 21 empresas del sector en la localidad. Varias de estas pymes están adheridas a Sabores de la Provincia de Sevilla, la marca que respalda productos agroalimentarios locales y acciones de visibilidad como esta campaña, consolidando a Estepa como referente de la repostería navideña española.