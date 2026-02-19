Mercadillo solidario de trajes de flamenca con diseños de Aurora Gaviño y otras firmas a precios reducidos: Todos los diseñadores que participan

Este jueves, 19 de febrero, la sede de Red Madre Sevilla, ubicada en el polígono San Pablo, inaugurará la XVII edición del Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos, una cita que se extenderá hasta el próximo domingo, día 22, en la que las personas interesadas podrán encontrar todos los avíos para estar a punto para la Feria de Abril o para cualquiera de las ferias que se celebrarán a lo largo del año en Andalucía.

Tras el éxito de las ediciones pasadas, algo que corrobora que estén celebrando casi la número 17 este año, la sede de Red Madre se prepara para recibir a lo largo del fin de semana a decenas de personas interesadas en los productos que en 2026 tienen que ofrecer. Este evento, cuya recaudación se destina íntegramente a financiar el programa de apoyo y acompañamiento que ofrece la asociación a la mujer embarazada y madre reciente en situación de vulnerabilidad, contará también este año con artículos donados por conocidos diseñadores y firmas de moda flamenca.

Cómo funciona y qué podrás encontrar

Con motivo de esta iniciativa, el pasado mes de enero la asociación Red Madre Sevilla inició el pasado mes de enero la campaña «Dale vida a tu traje de flamenca», con la que hasta el miércoles, 18 de febrero, ha estado recogiendo todo tipo de trajes y complementos provenientes tanto de particulares como de diseñadores y firmas de moda, algunos de ellos sin estrenar.

Gracias a esta campaña, la edición del mercadillo de este año cuenta con diseños donados por firmas que han apoyado ediciones anteriores de dicha iniciativa, así como otras que colaboran por primera vez. En el mercadillo también se podrán adquirir trajes de flamenca que han sido actualizados en el taller de costura «Red-cicla y crea con Red Madre», puesto en marcha en 2018 y en el que participan usuarias y voluntarias de la asociación, bajo la dirección de la modista Pilar Comelles. Las firmas de moda que han donado trajes y artículos de flamenca para el Mercadillo Solidario de este año son las siguientes:

Aires de Feria

Alberto Mattey

Artesanía María Paz

Artesanía Nava

Aurora Gaviño

Carmen Acedo

Conchi Alcaraz

Chiara Joyitas

Doña Macu

Flamenca Pol Núñez

Flecos

Isabel Media Villa Complementos

Maricruz

Maype Flamenca

Nati Ciudad Moda

Sonibel

Tomar Artesanía

Fecha, ubicación y horarios

El XVII Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos de Red MadreSevilla se celebrará nuevamente en la sede de la asociación, situada en el Polígono San Pablo. El acceso al mismo se realizará por la calle Menippo (junto al Centro Cívico) y el horario de apertura será el siguiente:

Jueves, viernes y sábado (19,20 y 21 de febrero): de 11:00 a 19:00 horas.

(19,20 y 21 de febrero): de 11:00 a 19:00 horas. Domingo, 22 de febrero: de 11:00 a 15:00 horas.

Qué es Red Madre

La Asociación Red Madre Sevilla es una organización sin ánimo de lucro, no confesional y apartidista, fundada en 2008 para brindar apoyo, asesoramiento y acompañamiento integral a mujeres embarazadas o madres recientes en situación de vulnerabilidad o con conflictos ante un embarazo imprevisto. La asociación sevillana atiende cada año alrededor de 300 mujeres a las que ofrece apoyo material, psicológico, sanitario y social para superar dificultades.

Entre los servicios que ofrecen está el de acogida, acompañamiento y seguimiento personalizado durante y después del embarazo, apoyo material para ellas y sus bebés, atención profesional y formación a través de talleres socioeducativos. La entidad se sustenta en una red solidaria de voluntarios y voluntarias y con actividades como el Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos, que es la principal fuente de financiación de la entidad.

Inicialmente este mercadillo solo ofertaba artículos de segunda mano donados fundamentalmente por particulares, pero con el paso de los años ha ido incluyendo trajes y complementos sin estrenar donados por reconocidos diseñadores y firmas de moda flamenca, lo que ha contribuido al éxito de este evento solidario.