Sólo queda un capítulo para que termine Juego de Tronos y los fans de la serie están a a punto de volverse locos. Mientras algunos asisten al Congreso Internacional Juego de Tronos, Claves desde las Humanidades, que estos días se celebra de forma conjunta en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, otros se hacen multitud de preguntas y elucubran las más rocambolescas teorías sobre la ficción de HBO.

Pero, ¿qué opinan los españoles del futuro de los personajes o quién se hará con el trono? Toluna, compañía especializada en investigación on line, ha realizado un estudio (a una muestra de 2.000 personas) donde revela información sobre cómo se imaginan los españoles el final de la serie, qué han llegado a hacer para no perderse un capítulo de la serie en directo o con qué personaje de la serie identifica a los principales líderes políticos del país.

'Juego de Tronos', la mejor serie según los españoles

De todos los encuestados, cerca del 62% afirma ser seguidor de la serie, y un 51% la considera mejor serie de la historia por encima de otras grandes como Breaking Bad o Black Mirror. Esto revela la gran acogida de esta saga que no ha hecho más que generar más y más expectación.

Hablando de temporadas, según este estudio, lejos de lo que pueda parecer, no es la octava temporada la que más está gustando, sino que las favoritas son la primera (según un 23% de los encuestados), seguida de la tercera (15%) y de la séptima (14%).

Personajes favoritos y escenas memorables

A lo largo de estas ocho temporadas hemos visto a muchos personajes morir, desaparecer o evolucionar…pero ¿quién permanece como favorito? Según el estudio, Tyron Lanister es el favorito de la serie (23%), seguido de Arya Stark (17%) y de Daenerys (16%).

Por otro lado, consideran que hay personajes que sobran en la serie, como Varys (El Eunuco), con un 22% y El hombre sin rostro (19%). A la pregunta de si tuvieran que vivir en uno de los reinos, los españoles se decantan por mayoría por la casa Stark (casi un 35%).

En cuanto a escenas, la boda roja se corona como la más más impactante de todas (25%), seguida de la decapitación de Ned Stark (20%) y de la reciente escena de Arya Stark y el Rey de la Noche (16%).

¿Quién se hará con el trono?

A un paso del final todavía son muchas las suposiciones sobre qué nos queda por ver en el último capítulo de la serie, pero los españoles apuestan por John Targaryen como favorito a hacerse con el trono. ¿Un final demasiado obvio? La intriga se desvelará en sólo unos días. Las apuestas están servidas.

¿A qué renunciarías por Juego de Tronos?

Sobrevivir a los spoilers no siempre es fácil. Quedarse atrasado con algún capítulo de una serie que, como Juego de Tronos, todo el mundo comenta el día después de su emisión, es un riesgo. En este contexto, a veces hay que tomar decisiones difíciles, como no esperar a tu pareja para ver el capítulo juntos, algo que el 20% de los españoles afirman haber hecho alguna vez (a escondidas).

El amor, el fútbol, la familia… ¿a qué renunciarías por Juego de Tronos? Hay españoles que estarían dispuestos a renunciar a ver una final de la Champions League (29%) con tal de no perderse un capítulo en directo o a cancelar una cita a ciegas programada con cierto infortunio para la misma noche de la emisión (14%).

Políticos y Juego de Tronos: ¿te imaginas?

Esta serie tiene mucho de intriga, de conspiraciones, de poder, vamos, de política. Así que, la pregunta era obvia: dentro del panorama político actual, ¿con qué personaje de la serie asocias o reconoces a los líderes del país?

El estudio revela que los españoles comparan a Pablo Casado con Cersei Lanister, a Albert Rivera con Jamie Lanister, a Pedro Sánchez con Sansa Stark, a Pablo Iglesias con Arya Stark.

Y después de la serie…¿qué nos queda?

Probablemente muchas personas estén deseando que llegue el próximo domingo para descubrir el esperado momento del último capítulo, pero después viene el sentimiento de vacío post serie. ¿Qué nos queda después?

Una opción es volver a ver la serie para descubrir matices que pasaron por alto en el primer visionado. Algo que parece que harán muchos seguidores, ya que ante la pregunta de si volverían a ver la serie, la respuesta es sí, sin duda, en casi un 93% de los casos.

También se pasar un poco página y engancharte a otra serie que haga que el vacío sea más llevadero.

Las frases míticas que pasarán a la historia

Lo que desde luego permanecerá tras la serie son las frases míticas, algunas de las cuales ya han incorporado los españoles a sus expresiones del día a día. ¿Quién no dice Winter is comming cuando el frío se acerca? Sin embargo, el estudio revela que la más usada en la última etapa es la que dice lo que está muerto no puede morir (34,8%), seguida de el norte nunca olvida (26%), Un Lanister siempre paga sus deudas (22%) y, cómo no, Drakaris (21%) como grito de ataque.