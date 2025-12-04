El Salón del Motor vuelve del 11 al 14 de diciembre a Fibes

Sevilla recupera uno de sus grandes eventos tras el temporal que obligó a aplazarlo en octubre. Del 11 al 14 de diciembre, el Salón del Motor de Sevilla 2025 convertirá FIBES en el epicentro del sector de la automoción, reafirmando su papel como motor económico y escaparate de innovación para la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido hoy la rueda de prensa donde se han dado a conocer todos los detalles de esta nueva cita por parte del delegado del área de gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Jesús Pimentel; el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), Francisco J. Moreno y la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Turismo, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla (ASCONSE), Carmen B. Moreno.

Con más de 650.000 visitantes y 29.000 vehículos vendidos en todas sus ediciones anteriores, esta cita se consolida entre las principales muestras sectoriales de FIBES y un referente nacional para la compra de vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, con ofertas exclusivas y financiación especial.

Todo ello, unido a los propios beneficios que reporta para Sevilla y a las cifras de negocio que genera (algo más de 44M€ en 2024), hacen de este Salón una cita imprescindible en el calendario de eventos de la ciudad.

En su decimoquinta edición, el Salón reunirá a 50 expositores y más de 3.000 vehículos en 27.000 m², además de actividades para toda la familia.

Las entradas (6€ - menores de 8 años gratis) ya están disponibles en www.salondelmotorsevilla.com y también podrán adquirirse en taquillas durante los días del evento. Horario: de 11:00 a 21:00h., de jueves a domingo.