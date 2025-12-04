Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde el humor de Los Morancos hasta la ópera de Lucrezia Borgia pasando por Il Divo

Del 4 al 14 de diciembre, el auditorio del Cartuja Center CITE volverá a llenarse de carcajadas con el regreso de Los Morancos y su espectáculo Bis a bis – Renovado. El célebre dúo sevillano formado por César y Jorge Cadaval, bajo la dirección de Lolo Seda, presenta una versión actualizada de esta comedia que reflexiona, con su inconfundible estilo, sobre los límites del humor en la sociedad actual.

La historia parte de una situación tan disparatada como inquietantemente reconocible: la entrada en vigor de la llamada Ley Mostaza, una estricta normativa que reduce al mínimo lo que se considera humor aceptable. Como consecuencia, todo el elenco cómico nacional acaba en prisión, incluidos Los Morancos. Dentro de la cárcel, los hermanos tendrán que adaptarse a un ambiente hostil que incluso pondrá a prueba su relación. Mientras tanto, personajes tan populares como Omaita, Antonia y compañía intentarán organizar un plan para liberarlos, aunque sus alocados métodos prometen más enredos que soluciones. La obra incluye además parodias de personajes de actualidad, situaciones reconocibles y números musicales que completan una trama tan ágil como divertida.

Bis a bis se convierte así en una sátira sobre la censura, la corrección política y la libertad de expresión, envuelta en el humor directo y sin filtros de Los Morancos.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

‘Derbi de Ramos’, la comedia sevillana que une pasión, fútbol y política

‘Derbi de Ramos’

La Sala CITE del Cartuja Center acoge el jueves 4 de diciembre la comedia Derbi de Ramos, un montaje dirigido por Álvaro Gotor que mezcla con ingenio algunos de los grandes motores emocionales de Sevilla: la Semana Santa, el fútbol y la política.

La historia se sitúa en un Domingo de Ramos muy especial, ya que coincide con el derbi Betis-Sevilla y unas elecciones generales. En ese contexto tan cargado de emociones se encuentran Salvador y Curro, dos personajes radicalmente distintos, “cada uno loco de lo suyo”, que se ven obligados a compartir tiempo justo el día más importante del año para ambos. El resultado es una sucesión de situaciones disparatadas, enfrentamientos verbales, humor costumbrista y una mirada irónica a la sociedad sevillana.

La obra está interpretada por José Manuel Rodríguez y Alberto Maldonado, autor también del texto, quienes sostienen el ritmo de esta comedia de enredos que juega con los tópicos, las pasiones y las contradicciones de la ciudad. Las entradas, con precios entre 14 y 18 euros, se encuentran disponibles en cartujacenter.janto.es.

Nueva edición del Mangafest en Fibes

Mangafest

Del 6 al 8 de diciembre, Fibes acoge la 17ª edición de Mangafest, el gran festival sevillano de cultura asiática y ocio digital. Habrá torneos, concursos, cosplay, K-Pop y encuentros con creadores, ilustradores, actores y cosplayers, con la presencia confirmada de San Pito Pato.

Entradas disponibles desde 16 euros en entradea.com.

‘Sacred concerts: el arte del diálogo’

Teatro central.

Del 3 al 7 de diciembre, el Teatro Central será la sede del ciclo Jazz en el Central bajo el lema Sacred concerts: el arte del diálogo. Se han programado 4 conciertos con artistas como Bobo Stenson Trio, Andrea Motis, Perico Sambeat y el cierre con TamTam Drumfest Sevilla.

Entradas a 17 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

‘Closer’, el lado más íntimo de Il Divo llega a Sevilla

Sevilla vive la magia vocal de Il Divo con su gira ‘Closer’.

El sábado 6 de diciembre, el nuevo auditorio de Fibes recibirá al cuarteto de pop lírico Il Divo, que hará parada en Sevilla con su nuevo espectáculo Closer. La formación actual, integrada por David Miller, Urs Bühler, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, propone un concierto de formato más cercano y emocional, pensado para disfrutar de su característica mezcla de ópera y pop con una puesta en escena más intimista.

Desde su creación en 2003, Il Divo ha vendido millones de discos en todo el mundo y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del crossover clásico, reinterpretando temas icónicos del pop, el cine y la canción romántica con arreglos orquestales y armonías vocales de gran fuerza. Closer sigue esa línea, pero poniendo el acento en la conexión directa con el público y en la vertiente más sensible del grupo. En este directo no faltarán algunos de sus grandes éxitos junto a nuevas versiones, siempre con el sello que los ha hecho famosos en escenarios de medio mundo. Una ocasión perfecta para disfrutar en Sevilla de la potencia y la sutileza de una de las formaciones vocales más queridas del panorama internacional.

Entradas disponibles desde 45 euros en fibestickets.es.

‘Lucrezia Borgia’ debuta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

Marina Rebeka

Del 3 al 9 de diciembre, el Teatro de la Maestranza acoge por primera vez en su escenario la ópera Lucrezia Borgia de Gaetano Donizetti, una de las grandes obras del bel canto del siglo XIX. Con libreto de Felice Romani y basada en la tragedia de Víctor Hugo, este título llega a Sevilla en una producción de gran envergadura que promete ser uno de los acontecimientos operísticos de la temporada.

Las funciones tendrán lugar los días miércoles 3, sábado 6 y martes 9 de diciembre, todas a las 20:00 horas. La dirección musical correrá a cargo del prestigioso Maurizio Benini, especialista en repertorio italiano, mientras que el reparto estará encabezado por la soprano Marina Rebeka en el papel de Lucrezia Borgia y el bajo Krzysztof Bączyk como Don Alfonso, dos intérpretes de referencia en los grandes teatros europeos.

La producción es una coproducción entre el propio Teatro de la Maestranza, el Auditorio de Tenerife, la Ópera de Oviedo y el Teatro Comunale de Bolonia. Las entradas tienen precios entre 40 y 142 euros y están disponibles en taquilla y en la web del teatro.

Teatro: ‘Estoy rara’ en Sala Cero

Teatro: ‘Estoy rara’ en Sala Cero

Del 4 al 7 de diciembre, la Sala Cero programa Estoy rara, comedia del dúo Las Raras, formado por Ángela Conde y Paloma Jiménez. Ambas dan vida a los personajes de este espectáculo de sketches humorísticos, con texto de Conde, Jiménez y Betsy Túrnez.

Entradas disponibles desde 9 euros en patronbase.com.

‘Los Bécquer, un linaje de artistas’

'Señora caminando'

Del 2 de diciembre al 15 de marzo puede visitarse en el Museo de Bellas Artes la exposición Los Bécquer, un linaje de artistas. La muestra recorre la obra de José, Joaquín, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, con pinturas, acuarelas, dibujos, álbumes y libros seleccionados por Manuel Piñanes.

Entrada gratuita.

‘Fuera de marco’ en Caixaforum

‘Fuera de marco’

Del 5 de diciembre al 31 de mayo puede visitarse en CaixaForum la exposición Fuera de marco, comisariada por Nimfa Bisbe. Reúne Night Watching de Rineke Dijkstra y La quinta del sordo de Philippe Parreno, dos propuestas vinculadas a Rembrandt y Goya.

Entradas disponibles a 6 euros y gratis clientes CaixaBank.

41ª Muestra de Dulces de Conventos

Dulces de conventos

Del 5 al 8 de diciembre, el Real Alcázar celebra la 41ª Muestra de Dulces de Conventos en el Salón Gótico. Diecinueve conventos de la provincia ofrecen repostería artesanal elaborada en clausura, una cita tradicional de la Navidad para disfrutar y apoyar a las comunidades religiosas participantes.