Trazas de vida, la exposición que homenajea las huellas que dejan las personas y que estará disponible en Sevilla durante este mes

El artista madrileño Carlos Almandoz, más conocido como Trazas, ha inaugurado en Sevilla su primera exposición individual titulada Trazas de vida, una muestra personal que podrá visitarse hasta el 2 de noviembre en Espacio Mondo, ubicado en la calle Escoberos, número 26.

La exposición supone un hito en la trayectoria de este creador que ha logrado consolidar un lenguaje artístico único donde el color, la textura y las formas geométricas se convierten en contenedores de emociones y recuerdos. Esta es la primera vez que el artista trabaja con obra única, siendo una evolución importante para él a nivel artístico. Con Sevilla como telón de fondo, Trazas de vida es un homenaje a las huellas que dejan las personas, los momentos y los lugares que marcan una existencia.

Trazas de vida

La exposición está concebida como un viaje íntimo a través de diferentes etapas vitales, donde cada obra se convierte en memoria y relato. El recorrido se abre con una selección de piezas icónicas que muestran la evolución del artista en los últimos cuatro años: trabajos como Golpes, Ruedas, Cata o Delantales, que introducen al espectador en su universo visual y revelan los primeros pasos de una trayectoria marcada por la experimentación y la búsqueda de un lenguaje propio.

A continuación, se presenta un homenaje a los encargos reunidos en un singular formato acordeón, que funcionan como motor creativo y como agradecimiento a quienes han confiado en su trabajo, sosteniendo y dando impulso a su camino artístico.

El tercer ámbito, Huellas del duelo, profundiza en obras que abordan la pérdida, la ausencia y la vulnerabilidad, plasmando emociones como el dolor, la reconciliación y el perdón a través de contrastes cromáticos, texturas rugosas y geometrías que evocan tropiezos, aprendizajes y la fuerza que nace de las heridas. Entre ellas destacan títulos como Lo que me hizo más fuerte, Del vacío al recuerdo, El placer de entendernos o Estar bien conmigo.

Tras esa introspección, la muestra se abre a la vitalidad con Momentos de luz, un conjunto de escenas alegres y recuerdos cotidianos que celebran la vida. Obras como Carcajadas, Cerca del mar, Entre montañas, Ese viaje o Aquella canción transmiten energía y plenitud a través de composiciones abiertas y luminosas, mientras el tríptico Tú y yo narra, en tres tiempos, la construcción de una historia compartida: La cuenta la pago yo, Siempre juntos y El día que cambió todo.

El recorrido culmina con Protagonistas, piezas dedicadas a las personas más significativas para el artista: Mamá, Papá y La familia que eliges. Con trazos tiernos y colores íntimos, estas obras rinden tributo al amor incondicional, la guía silenciosa y la complicidad que sostienen y acompañan en el camino de la vida. En su conjunto, “Trazas de Vida” invita a recorrer un itinerario emocional que oscila entre la memoria y el presente, la herida y la celebración, para recordar que cada trazo es también una huella de lo vivido.

“Trazas de vida” es un proyecto artístico que habita en el espacio entre lo visible y lo ausente. Cada obra busca evocar lo desapercibido, los gestos suspendidos, las marcas invisibles que el tiempo imprime en la memoria. Los monigotes, personajes recurrentes en el imaginario del artista, actúan como narradores de cada historia.

Por qué Sevilla

Para Trazas, la ciudad representa un lugar donde el tiempo parece superponerse con lo eterno: sus calles, procesiones y patios guardan secretos y memoria. La exposición dialoga con esta identidad, convirtiéndose en una forma de recordar desde la tradición y de recorrer la ciudad con el corazón. En este contexto, Espacio Mondo se transforma durante estos días en un mapa afectivo. Cada obra expuesta es un recuerdo, un homenaje, una invitación a reflexionar sobre las huellas que dejamos y recibimos.

Trazas de vida es, en palabras del propio artista, «un homenaje a lo que no se ve en nuestras vidas, pero que nos marca para siempre». A través de sus cuadros, Trazas invita a los visitantes a mirar lo que permanece cuando todo parece haber pasado, a reconocer en cada huella una historia y en cada ausencia una memoria viva. Esta exposición no solo revela su lado más íntimo y vulnerable, sino que también se convierte en un espejo donde cada espectador puede proyectar sus propios recuerdos. Nostalgia, ternura, tristeza, admiración, serenidad o complicidad son algunas de las emociones que la muestra promete despertar.