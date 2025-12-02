Utrera celebra el arte y la inclusión con 'La Cura'

Utrera se prepara para vivir dos jornadas dedicadas a la inclusión, el arte y la educación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. La iniciativa, impulsada por las delegaciones municipales de Bienestar Social e Igualdad, Educación, Cultura y Juventud, tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre.

Este miércoles 3 de diciembre, la Casa Surga será el escenario de la presentación del proyecto audiovisual La Cura, una serie de ficción rodada en Utrera y protagonizada por personas con discapacidad. La actriz Pepa Rus, conocida por series como Aída o La que se avecina, participará en el acto abierto al público, que también contará con la presencia de asociaciones locales como Apudes, Apdis, Acéptalos y TDAH Utrera. Durante la jornada se proyectará material de la serie y se celebrará un coloquio sobre inclusión, derechos y representación, poniendo en valor el talento y las voces de las personas con discapacidad. Su creador, Óscar Corrales, explica que La Cura no es sólo una serie, es un espejo donde cabemos todos”.

Al día siguiente, el jueves, la actividad se traslada al IES José María Infantes, con sesiones educativas internas que acercarán a alumnado ordinario y con necesidades educativas específicas al mundo de la discapacidad, a través del arte y la creatividad compartida.

Desde su nacimiento el pasado año, coincidiendo también con el Día Internacional de la Discapacidad, La Cura se ha consolidado como un proyecto local que articula alianzas entre asociaciones, centros educativos y áreas municipales, demostrando el potencial transformador del cine y las artes escénicas. Tras su presentación inicial en la Casa Surga, el proyecto se proyectó en la gran pantalla de la ciudad y actualmente el primer capítulo está disponible en YouTube, permitiendo que la historia y la mirada inclusiva de Utrera llegue a todos.