La tercera ventana del Calendario de Adviento de Diario de Sevilla se abre con una de las tapas más reconocidas del centro de la ciudad: los boquerones fritos en adobo de Blanco Cerrillo, una especialidad que lleva casi un siglo conquistando a sevillanos y turistas.

Blanco Cerrillo es, desde hace décadas, un punto de encuentro. Un lugar en el que el olor a adobo es parte del paisaje sensorial de la ciudad. Su historia, como explica Pepe, uno de los herederos de la tradición familiar, comienza en 1926, cuando dos hermanos, Juan y Pepe, pusieron en marcha el negocio. Con los años, la responsabilidad pasó de uno a otro, y la familia continuó levantando un bar que nunca necesitó campañas, ni rótulos espectaculares, ni pretensiones. Solo sabor y olor.

"Esto se inició aquí, con mi madre y mi padre", recuerda Pepe. "Empezó con un poquito y ya más, más, más, hasta hoy". Un crecimiento humilde, sostenido y basado en una receta que no tiene misterio, como insiste él mismo cada vez que le preguntan cuál es el secreto del éxito: "El misterio no es ninguno". Y, sin embargo, ese "ninguno" es exactamente lo que genera más curiosidad.

Los boquerones en adobo de Blanco Cerrillo son un símbolo de la cocina sevillana. No se trata solo del aliño, sino también de ese olor que se escapa a la calle, de las bandejas que no dejan de salir y la textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

En este 3 de diciembre, el Calendario de Adviento de Diario de Sevilla rinde homenaje a un clásico que no necesita misterio porque su verdadera magia está en lo evidente: en el sabor de siempre.