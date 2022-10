Los guiños de la Princesa Leonor a las firmas sevillanas favoritas de su madre

La Princesa Leonor está de celebración. A pesar de que su visita a Asturias se ha visto algo truncada por motivos de salud (nada más preocupante que una gastroenteritis), la hija mayor del Rey Felipe cumple este 31 de octubre 17 años convertida en toda una musa de estilo. No es algo que no extrañe siendo hija de quien es, claro.

Aunque todavía no tiene un estilo realmente definido (es demasiado joven para tener claro cómo desarrollar su personalidad a través de sus looks), la Princesa Leonor tiene en casa a la mejor de las maestras y no duda en inspirarse en la Reina Letizia para ir definiendo poco a poco su estilo.

Si cada vez que hay un evento la Reina Letizia impacta con sus looks, la Princesa Leonor no va desencaminada. Después de tantos años, ya tenemos claro cuáles son las firmas favoritas de la Reina Letizia y, por ende, podemos hacernos una idea de cuáles son las de la Princesa Leonor.

A pesar de que los estilismos de la princesa suelen ser mucho más informales y relajados (lo que se espera de una adolescente), la hija mayor de los reyes también ha encontrado en las firmas sevillanas favoritas de su madre la fuente de inspiración para sus mejores looks.

Firma de cabecera de la Reina Letizia, todavía no hemos visto a la Princesa Leonor presumir con un lookazo de Cherubina, pero sí que lo ha hecho con otras firmas sevillanas que han marcado un antes y un después en los estilismos de la Reina Letizia. Ahora que la Princesa Leonor cumple 17 años, repasamos los looks en los que la heredera al trono a apostado por las firmas sevillanas favoritas de su madre, la Reina Letizia.

La Princesa Leonor con look de la firma sevillana Vogana

Era una de las primeras veces que la Princesa Leonor abandonaba sus looks más infantiles para vestirse como una jovencita y fue un estilismo realmente aplaudido. Escogido para un acto el pasado 2021 en el Palacio Real, el diseño, de la firma sevillana Vogana, era de color azul grisáceo y de corte sencillo, con drapeado en uno de los lados de la cintura. Aunque lo que más destacaba de este diseño eran las marcadas hombreras, rectas, con pliegues y gran volumen.

La Princesa Leonor con look de la firma sevillana Cayro

La hemos visto apostar por la firma sevillana Cayro en varias ocasiones, aunque este diseño que la Princesa Leonor escogió para el tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias del pasado 20211 fue uno de los más aplaudidos. De estilo wrap y con una falda tipo pareo, el vestido color buganvilla de la firma sevillana fue muy inspirador para las invitadas de aquel otoño y la siguiente primavera.

La Princesa Leonor con look de Cayro y la Reina Letizia con vestido de Vogana

Bendita la rama que al tronco sale. Si ya es habitual que las hijas encuentren inspiración en sus madres a la hora de vestir, en el caso de la Princesa Leonor y la Reina Letizia es más que evidente. En un acto el pasado verano en Galicia la Princesa se decantó por un vestido bicolor de Cayro, mientras que la Reina arriesgó y acertó con un vestidazo naranja vitamina de Vogana.