Eclipse lunar de septiembre en Piscis: así afectará este fenómeno astronómico de la Luna de Sangre a los signos del zodíaco

Septiembre acaba de comenzar y, con él, se abre camino un nuevo ciclo de oportunidades. Mientras tanto, nos acercamos a uno de los fenómenos astronómicos más especiales de lo que resta de año: el eclipse lunar de la Luna de Sangre. De esta forma, los aficionados a la contemplación del cielo nocturno podrán sumergirse en todos los misterios que ofrece nuestro satélite natural.

Y no solo eso: el mes también trae consigo el equinoccio de otoño, que marca el inevitable final del verano. Ahora bien, en lo que respecta al eclipse lunar será un acontecimiento digno de admiración que, desde España, podrá observarse en pleno desenlace, justo al salir la Luna por el horizonte. Además, afectará a los signos del zodíaco trayendo consigo nuevas emociones.

Septiembre astronómico: Luna de Sangre, eclipse y equinoccio

Eclipse solar total / EFE/EP

Dentro del calendario lunar del mes, la Luna llena se alzará de manera espectacular. Conocida popularmente como la Luna de la cosecha, coincidirá con un eclipse total que teñirá el satélite de unos misteriosos tonos rojizos. Antiguamente, esta descripción cromática pronosticaba épocas de guerra o catástrofes naturales. Sin embargo, el cosmos tiene mucho más que decir y no será hasta finales de 2028 que viviremos otro acontecimiento similar.

Este fenómeno astronómico tendrá lugar en la noche del 7 al 8 de septiembre, durante su transición por el signo de Piscis. En concreto, se iniciará hacia las 17:29 (hora peninsular) con su fase penumbral, pero alcanzará su punto álgido en torno a las 20:08 horas de la tarde. Además, Piscis es conocido por ser un signo altamente intuitivo y emocional, por lo que es probable que aumente la sensibilidad colectiva.

Finalmente, el equinoccio de otoño será el próximo 22 de septiembre a las 20:19 horas, momento en el que el verano llegará a su fin para dar comienzo a una nueva estación. Así, este mes es un momento de incios, cambios y la ocasión perfecta para reconectar con uno mismo.

Claves para disfrutar del eclipse lunar

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el eclipse total será completamente visible desde Australia, la India, Asia Central y algunas regiones de Rusia, Japón y África Orienta. En cambio, Europa y Nueva Zelanda podrán disfrutar de al menos una parte de este fenómeno, mientras que en América no será visible.

Teniendo esto en cuenta, la Luna saldrá en España cuando la totalidad del eclipse ya haya comenzado. Por lo tanto, será posible disfrutar de este evento durante un breve período de tiempo, justo en el horizonte.

¿Cómo afecta el eclipse total en Piscis a los signos del zodíaco?

Como decíamos, Piscis es el signo más intuitivo del zodíaco y el eclipse total de Luna tendrá lugar en él. Esto significa que la creatividad se verá intensificada de una manera muy especial, así como también las emociones y el propio carácter intuitivo de los demás signos. Por lo tanto, estamos ante un evento que invita a la introspección y al autodescubrimiento, en un momento marcado por el cierre de ciclos y la incipiente necesidad de escapar de la rutina.

En general, la Luna llena tiende a amplificar lo que sentimos. Se espera que sea entonces un período de gran intensidad, reflexión y apertura emocional, especialmente, para los signos de agua.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Aries

Aries, el eterno guerrero y primero del zodíaco, vivirá la Luna llena del 7 de septiembre como un verdadero torbellino emocional. Incluso, se removerán aquellas sensaciones que suele llevar bien guardadas bajo llave. Por ello, es un buen momento para aprender a soltar cargas y liberarse de todo lo que anida en su interior. Asimismo, la introspección propia de Piscis, le llevará a bajar el ritmo de la vuelta a la rutina y a reflexionar sobre sus propias prioridades.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Tauro

Por su parte, Tauro vivirá la Luna de Sangre con las mejores vibraciones para su círculo social. El paseo por Piscis de este fenómeno astronómico hará que sea un buen momento para conectar con amigos desde una perspectiva más emocional, aunque es probable que el eclipse remueva viejas heridas. En cualquier caso, la comunicación es clave para alcanzar el entendimiento y liberarse de cargas pasadas.

Por otro lado, la creatividad alcanzará su máximo potencial, por lo que es la ocasión perfecta para consolidar ideas e iniciar nuevos proyectos.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Géminis

El 7 de septiembre, la Luna llena en Piscis y el eclipse harán del panorama profesional de Géminis su claro protagonista. Además, la reflexión inherente a este momento llevará a los nativos de este signo a valorar nuevas opciones e incluso a pensar en un posible cambio de rumbo. Todo esto podría redefinir el camino laboral de Géminis.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Cáncer

Como signo de agua que es, Cáncer se verá especialmente afectado por el eclipse en Piscis. Su intuición y espiritualidad se abrirán entonces a nuevas formas de entender y descubrir la vida. Asimismo, el aprendizaje interior estará en auge, explorando la posibilidad de hacer viajes o iniciar nuevos estudios.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Leo

El eclipse y la Luna llena de septiembre removerán el mundo interior de Leo. El signo de fuego comenzará entonces un viaje introspectivo para profundizar en su propia vida íntima y en las emociones más ocultas de su corazón. En concreto, Leo se enfrentará a un proceso de transformación, valorando qué es lo que más desea y cómo, que afectará a sus relaciones personales. Soltar viejas heridas es el camino para continuar.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Virgo

Las relaciones sentimentales serán las protagonistas para Virgo, mientras la Luna llena se alza en Piscis. Es posible que lleguen nuevos acuerdos o rupturas necesarias. Sea como sea, las emociones estarán a flor de piel, haciendo que todo fluya tal y como tiene que ser. La confianza en uno mismo será clave para afrontar esta nueva oleada de sensaciones.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Libra

Para Libra, este período hará especial enfecto en la toma de conciencia sobre la salud. Además, la gestión del tiempo cobra una especial importancia a la hora de cuidarse y escuchar las necesidades personales. De la mano del eclipse, llega la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo mental y lo físico.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Escorpio

La Luna llena en Piscis la traerá a Escorpio intensidad emocional, perfecta para el campo del amor y la vida creativa de este signo de agua. Es posible que aparezca alguien capaz de generar una nueva ilusión, muy especial. Será el momento de una auténtica sacudida sentimental, necesaria para redefinir el concepto del compromiso.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Sagitario

El arquero de fuego, Sagitario, vivirá un intenso momento a nivel emocional, que le afectará especialmente en el plano de la familia. Será importante la comunicación clara para afrontar desavenencias. En cualquier caso, la inestabilidad le cederá el paso a nuevos comienzos, también en el plano afectivo y de relaciones sentimentales.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Capricornio

La Luna llena en Piscis activará la comunicación para Capricornio, trayendo consigo noticias o encuentros inesperados. De esta forma, las cosas que se quedaron en silencio verán la luz y expresarse con claridad será más importante que nunca para avanzar.

Así afectará el eclipse total en Piscis a Acuario

En cuanto a Acuario, la Luna llena en Piscis pondrá la lupa sobre su economía y la introspección propia de esta fase será el camino para replantearse la autogestión de los recursos personales. Se trata del mejor momento para revisar gastos, soltar hábitos financieros obsoletos y abrirse a nuevas posibilidades; especialmente, en lo que se refiere a la generación de ingresos.

Así afectará el eclipse total a Piscis

Finalmente, el protagonista del 7 de septiembre: Piscis. La Luna llena y el eclipse lunar tienen lugar en este signo, por lo que será inevitable sentir un verdadero renacer emocional. Aunque puede ser intenso y demoledor, es el momento ideal para cerrar viejos capítulos, aceptar lo que duele y abrirse a todo lo que la vida tiene que ofrecer. Y no es poco.