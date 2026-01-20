We Love Flamenco 2026: Lunares y volantes también para las más pequeñas

De todas las jornadas de We Love Flamenco, la que acoge los desfiles infantiles siempre es la más divertida. Con una puesta en escena mucho más natural y desenfadada, los desfiles infantiles no sólo muestran propuestas flamencas para las más pequeñas de la casa, también dejan claro que la flamenca nace, no se hace. Divertidas, las pequeñas modelos exhiben los trajes de flamenca que marcarán las tendencias de este 2026.

Las firmas que muestran lo que niñas y adolescentes llevarán este 2026 a ferias y romerías que en esta sexta jornada de desfiles de We Love Flamenco son Chimpumpum, Errepé, Carmen Acedo, Rocío Olmedo, Flamenca Pol Núñez y Alicia Suárez. Las cuatro últimas, presentaron sus propuestas en un desfile solidario a beneficio de Unicef. También solidario, el desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer volvió a dar visibilidad a la enfermedad a través de sus fantásticas.

El desfile de la Fundación Sandra Ibarra en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Cortes elevados y siluetas muy fluidas son las que propone la firma Chimpumpum para las más pequeñas. En su debut en We Love Flamenco, mantiene la apuesta por ofrecer a las niñas looks con los que se sientan cómodas. Faldas muy evasé con estampados étnicos que recuerdan a los estilismos infantiles de prét â porter, mangas a la sisa y volantitos de capa al cuello y sobre los hombros son sus propuestas para las más pequeñas. Para las adolescentes propone faldas en neja y diseños en liso, en los que destacan los mantoncillos con madroñeras.

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026 / Salva Castizo

Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta, lleva a la pasarela sus diseños sueltos clásicos, con los cortes a la cadera que tanto la caraterizan y pensado para las adolescentes. Entre sus propuestas no faltan los diseños coloridos, siempre con lunares y volantitos pequeños. Las tendencias en flamenca para adultas también se cuelan entre sus diseños y vemos tonalidades tostadas y colores cálidos. Destacan los mantoncillos en tonos flúor, recogidos con una lazada en lugar de con un alfiler.

El desfile de Flamenca Pol Nuñez en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Carmen Acedo también lleva sus flamencas canasteras a las más pequeñas y adaptas sus clásicas propuestas a la moda flamenca infantil. Talles elevados, mantoncillos cruzados, diseños en blanco, rojo y verde son algunas de las propuestas de la diseñadora trianera.

El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Los volantes asimétricos, las faldas de talle elevado y las combinaciones de rosa y rojo de Flamenca Pol Núñez también llegan a las más pequeña. La diseñadora Delia Núñez adapta su colección de moda flamenca para esta temporada a las más pequeñas con diseños cómodos, fresquitos y con mucha personalidad.

El desfile de Chimpumpum en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El color lo pone Rocío Olmedo, que tambié juega con las siluetas más fluidas y los talles elevados. Por primera vez, la diseñadora Alicia Suárez lanza una pequeña colección de trajes de flamencas infantiles en los que sus clásicos vólumes se transforman en faldas en evasé y mangas a la sisa con pequeños volantes. Destacan los detalles en flúor.