Negros y con efecto tipazo: 5 vestidos elegantes de Zara para un look de Navidad de última hora a los que luego darles una segunda vida

Dejarlas cosas para última hora en Navidad ni es nuevo ni significa que esté todo perdido. Saber con tanta antelación la fecha de los grandes eventos y tener agendadas comidas y cenas desde hace meses hace que muchas nos olvidemos de buscar entre las tendencias de Navidad el look perfecto. No pasa nada. Siempre podemos solucionar el estilismo con unos clásicos pantalones de terciopelo y alguna de las blusas con lazada que ya tenemos en el armario. También podemos fichar un modelazo de última hora y tener el look perfecto a un precio económico.

Un vestido cómodo y elegante es siempre la primera opción para un look de Navidad, ya sea para un outfit de última hora o para uno que llevemos preparado con mucha, muchísima, antelación. Si eres de las primeras y estás buscando de manera desesperada un estilismo para Navidad, hemos hecho el trabajo por ti. Te proponemos una selección de 5 vestidos negros de Zara con efecto tipazo que te salvan el look de Navidad de última hora. Lo mejor de todo es que, pasadas las fiestas, podrás darles una segunda vida.

Con cinturón y sueltecito

Con el cuello de barco, y la parte superior ligeramente holgada, este vestido es perfecto para un look de Navidad elegante y, sobre todo, cómodo. Presenta un largo que sobrepasa la rodilla y tiene el corte a la cintura, por lo que dibuja una silueta alargada, estilizada y proporcionada. Es un diseño sencillo que trae incorporado un cinturón. Lo puedes cambiar por un diseño dorado y con hebilla grande para un look más elegante.

Vestido negro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5536/004/800

Con el corte a la cadera

Los diseños con el corte a la cadera son una tendencia bastante clara y este vestido tiene todos los ingredientes para convertirse en lookazo de Navidad. Las mangas son cortas y algo caídas y la zona del abdomen se presenta con pliegues que resultan muy favorecedores. A partir de la cadera sale una falda vaporosa y con movimiento que equilibra las proporciones. El tejido semitransparente le da un aire muy vanguardista y actual.

Vestido negro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3067/261/800

Con pliegues y transparencias

Este diseño tambien presenta un corte a la cadera, pero los pliegues no discurren por toda la prenda. Ideal para disimular tripa, este vestido presenta pliegues en la zona del abdomen y la cadera por lo que, a pesar de ser ajustado, no tendrás problema en que se marque nada. Presenta el escote cuadrado y las mangas de tul, un punto de inflexión en los vestidos característicos de Navidad.

Vestido negro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 5039/861/800

De corte imperio y con encajes

No nos vamos a esconder. De todos los vestidos de la lista, éste es nuestro favorito. De corte imperio, uno de los más favorecedores, este vestido se presenta en un tejido satinado muy elegante. Aunque el punto fuerte lo ponen los encajes de las mangas, la cintura y la zona de los hombros. Lo puedes llevar con unos tacones negros o incluso con unas botas altas acharoladas.

Vestido negro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 8741/266/800

Con escote Bardot

Con escote Bardot, la última propuesta también presenta un corte a la cadera (tendencia no sorpresa para 2026). A diferencia de los diseños anteriores, este vestido tiene una gran lazada en la zona de la cadera. No es necesario que lleves la lazada, añadirá más volumen a la zona de la cadera, es preferible que la dejes suelta al más puro estilo años 20.

Vestido negro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro con efecto tipazo de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2298/616/800