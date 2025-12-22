3 blusas elegantes de Mango y Lefties para un look de Navidad con pantalones de terciopelo y con jeans en primavera

La versatilidad de los looks es clave para que apostemos por ellos. Sobre todo, en Navidad. Por muy especiales que sean las tendencias navideñas, si luego esas prendas no las podemos usar en nuestro día a día o en otros eventos, no nos interesa añadirlas a nuestro fondo de armario. Por eso, las blusas elegantes se convierten en la mejor opción de look de Navidad. Ideales para llevarlas con un conjunto de terciopelo, las blusas más especiales suelen ser diseños sencillos y minimalistas, pero con algún detalle.

Ahora que estamos ultimando detalles para un look de Navidad perfecto, firmas como Mango o Lefties se convierten en nuestro Santo Grial de estilo. Ya tenemos los pantalones de terciopelo, sólo nos faltan las blusas elegantes y estos 3 diseños son la clave que necesita nuestro look de Navidad más especial. Lo mejor de todo es que estas blusas, que adelantan las tendencias para 2026, las llevarás sin parar con jeans en primavera.

Satinada y con botones dorados

Nada como una blusa satinada para subir de nivel cualquier look de Navidad. En este caso, al ser un diseño de color claro aporta un toque luminoso y muy rejuvenecedor al look. El detalle de los botones en dorado eleva la prenda a una categoría de estilo superior. Para un look de Navidad perfecto, la puedes combinar con unos pantalones de terciopelo negros y holgaditos. En primavera, podrás llevarla con unos vaqueros de tiro elevado y corte barrel.

Blusa con detalle joya de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa satinada de Lefties tiene un precio de 15.99 euros.

Ref: 1910/306/712

De encajes y victoriana

Los encajes más maximalistas son tendencia en 2026. Eso significa que las blusas serán bastante más recargadas y necesitarán de pantalones más sencillos para que las combines. En este caso, encontramos en Mango una blusa en rosa empolvado (un tono muy en tendencia en 2026) y repleta de encajes que va un paso más allá y añade un cuello victoriano al diseño. En Navidad la puedes combinar con unos pantalones de terciopelo morados para darle un aire diferente. En primavera, la puedes llevar con unos vaqueros de estilo culotte en azul clarito.

Blusa de encajes de Mango. / Mango

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa de encajes y lazada de Mango para llevar con vaqueros tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 17059112

Celeste y con lazada

Es el diseño clásico que más veremos en 2026 porque aúna las dos tendencias clave: la lazada y los tonos pastel. Bastante fluida y muy favorecedora, en un look de Navidad la puedes combinar con unos pantalones de terciopelo palazzo en azul oscuro, pero también con unos verdes o en el clásico negro. Cuando sea primavera, cualquier vaquero será apto para esta favorecedora y elegante blusa.

Blusa con lazada de Mango. / Mango