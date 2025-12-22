Lentejuelas, terciopelo y lazadas: Las tendencias que elevan tu look de Navidad y cómo llevarlas con estilo

Los conjuntos dos piezas de lentejuelas y los vestidos con pedrería funcionan muy bien en un look de Navidad.

Las tendencias de Navidad no suelen variar con el paso del tiempo. Los diseños de lentejuelas suelen ser los preferidos para los eventos más festivos (en Fin de Año se convierten en el uniforme), las prendas de terciopelo aportan un punto elegante a los looks minimalistas y el negro va un paso más allá en su estudiada elegancia. Estas tendencias las vemos en un vestido cómodo, en un conjunto dos piezas e incluso en una blusa elegante, pero hay vida más allá de ellas. Sobre todo, hay vida más allá de las combinaciones clásicas.

Las lentejuelas son tendencia, pero no es necesario combinarlas entre sí para un look elegante. Los vestidos de terciopelo son la opción socorrida, pero ni todos tienen que ser con el corte a la cintura, ni están exentos de combinarlos con complementos muy potentes. Tras analizar las tendencias del otoño/invierno, nos colamos en El armario de Paola para que nos den todas las claves para acertar con el look de Navidad.

Lentejuelas sí, pero en bombachos y faldas midi

Look de Navidad con falda d lentejuelas y blusa en peplum. / M. G.

Estamos acostumbradas a apostar por un look de lentejuelas de pantalones y chaqueta, pero también hay otras opciones. "La opción de pantalones y blazer, que puedes combinar con un lencero negro, es muy elegante, pero un look con una falda midi de lentejuelas plateadas y una blusa satinada y maximalista es bastante más personal", señala Anabel Periago, de El armario de Paola.

Apostar por lentejuelas siempre es un acierto en un look de Navidad. / M. G.

Además del combo de falda y blusa ochentera, desde El armario de Paola invitan a apostar por las tendencias que han marcado 2025. "Si quieres un estilismo más relajado, pero muy elegante, puedes combinar unos pantalones bombachos de lentejuelas con una blusa con volantes y algún collar largo", señala Anabel Periago.

Adiós blusas satinadas, mejor de gasa y con lazada

Las blusas con lazada añaden un punto romántico y en tendencia a un look de Navidad. / M. G.

Han marcado las tendencias de 2025 y ya sabemos que seguirán arrasando en 2026. Hablamos de las blusas con lazada al cuello, todo un emblema en esta boutique. Siguiendo las tendencias que se avecinan para el próximo año, desde El armario de Paola, además, recomiendan apostar por una blusa con lazada en tonos pastel. "No necesariamente tiene que ser rosa o celeste y la puedes combinar con unos pantalones de terciopelo y una chaqueta un poco más especial", aconseja Anabel Periago.

La idea de este look es que las prendas tengan mucha vida por separado y las puedas reutilizar en un look de diario. Por ejemplo, la blusa es un must para llevarla con vaqueros esta primavera, al igual que la chaqueta, aunque esta última puede ser la pieza clave de un look para la Feria de Abril.

Terciopelo, en vestidos a la cadera y con chaquetas estampadas

Vestido de terciopelo con el corte a la cadera para un look de Navidad. / M. G.

Es la tendencia más repetida en Navidad, por eso se hace necesario reinterpretarla. Desde El armario de Paola proponen dejar a un lado los vestidos clásicos con el corte a la cintura y jugar con propuestas más en tendencia, como los diseños con el corte a la cadera. "Se llevan mucho, sobre todo con las mangas abullonadas y pliegues en el abdomen para estilizar la figura. Una opción para combinarlo es con un cuello de pelo, así se fomenta la verticalidad y parecemos un poco más altas", comenta Anabel Periago.

Combina el terciopelo con los estampados para un look de Navidad muy original. / M. G.

Otras de las propuestas que hacen desde está boutique pasa por dejar a un lado el clásico negro y jugar con pantalones de terciopelo en oras tonalidades. "Si quieres un look que se salga de lo convencional, apuesta por unos pantalones de terciopelo en mordado y combínalos con una blazer estampada. Añade un choker dorado para darle luz al rostro y ya tienes el lookazo", comenta Anabel Periago.

Para que un look de Navidad sea sobresaliente, la clave no está en apostar por todas las tendencias, sino en saber combinarlas entre sí y adaptarlas a a nuestro propio estilo.