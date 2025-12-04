Acaba de llegar a Zara la sudadera de Navidad por la que renunciarás a los jerséis: Estampada, calentita y la llevarás con blazer

En Navidad tenemos varias opciones de looks porque tenemos todo tipo de eventos. Para los más formales, recurriremos a prendas festivas y estilismos glamurosos. Para los más informales, nos permitiremos jugar con prendas navideñas más originales. En un primer momento fueron los jerséis con detalles los que marcaron el punto de inflexión en los looks de Navidad. Ahora, cuando los looks se han convertido en mixes de tendencias, las sudaderas calentitas y elegantes son la opción perfecta.

Alternativa a cualquier jersey calentito que tengamos en el armario, esta sudadera recién llegada a Zara se convierte en la prenda más original con la que puedes subir de nivel cualquier look de Navidad que se salga de lo común. Ahora que las sudaderas se llevan con jeans y una buena blazer, esta sudadera de Navidad de Zara es la prenda que necesitas para tus estilismos. Es estampada, tiene capucha y por ella renunciarás a todos tus jerséis.

Desgastada y con capucha, así es la sudadera de Zara alternativa a los jerséis navideños para llevar con blazer

Las sudaderas ya no son prendas exclusivas para un contexto deportivo, ahora son aptas para estilismos más formales. Bien porque las combinamos con prendas más glamurosas y elegantes, bien porque la propia sudadera tiene elementos sofisticados. En el caso de la sudadera de Zara, los elementos glamurosos no destacan, pero sí cómo combinarla. En un gris desgastado y con capucha, esta sudadera tiene un dibujo con alusiones al Grinch, un imprescindible de la Navidad.

Sudadera de Navidad de Zara. / Zara

Con un aire vintage porque los dibujos son de las primeras versiones del Grinch, esta sudadera de Zara queda ideal con unos vaqueros de color oscuro y una blazer en gris contextura. Puedes añadir unos pendientes con acabado metalizado, si quieres darle un toque ochentero a la prenda y unos botines con tachuelas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera de Navidad de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 1165/885/807