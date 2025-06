Adiós vestidos boho, este verano se lleva los lenceros y este negro de Lefties muy barato es el que merece la pena fichar.

Seamos realistas, por mucho que se lleven toda clase de prendas y que en verano nos permitamos experimentar, al final, los vestidos se convierten en nuestro uniforme oficial. Son cómodos, fresquitos, fáciles de cómbinar y más fáciles y rápidos de poner todavía y eso es justo lo que los convierte en los reyes del verano. Pero, como ocurre hasta en las mejores familias, los reyes del verano tienen competencias internas y hay vestidos que pretenen arrebatarle la cora a otros. Normalmente, los vestidos boho suelen ser los que más proliferen en verano, pero este año los diseños lenceros han resurgido con bastante fuerza y pretenden convertirse en los más en tendencia.

La diferencia entre ambos diseños está bastante clara, auque las características de uno puedan darse en el otro de manera sutil. El diseño boho suele ser estampado, presenta encajes, volantes o flecos y se tiñe de colores terrosos; el vestido lencero parece un camisón, no lo es y ese justo es su encanto. Por eso no nos extraña que este verano le vayamos a decir adiós a los vestidos camiseros para abrazar los diseños lenceros, como este modelo de Lefties de color negro que, además, es muy barato y merece la pena fichar para tus looks estivales.

Vestido lencero VS vestido boho, ¿con cuál te quedas?

Ambos son protagonistas indiscutibles del verano, pero el vestido lencero y el vestido boho representan dos universos estéticos completamente distintos. El primero, más minimalista y sensual. El segundo, más relajado y con aire artesanal. Elegir entre uno y otro depende, no sólo del estilo personal, sino también del contexto y del efecto que buscamos con el look.

El vestido lencero es ese básico con vocación sofisticada que conquista los looks del verano gracias a su aparente sencillez. Inspirado en la estética de los años 90, su diseño actual se basa en tejidos satinados, tirantas muy finitas y siluetas al bies que se adaptan suavemente al cuerpo.

Ventajas del vestido lencero en verano

Ligereza absoluta : Está confeccionado en tejidos que casi no pesan, como el satén o la viscosa, lo que lo convierte en un aliado frente a las altas temperaturas.

: Está confeccionado en tejidos que casi no pesan, como el satén o la viscosa, lo que lo convierte en un aliado frente a las altas temperaturas. Efecto segunda piel : Su corte suele ser recto o ligeramente evasé, favoreciendo una caída fluida que estiliza sin marcar en exceso.

: Su corte suele ser recto o ligeramente evasé, favoreciendo una caída fluida que estiliza sin marcar en exceso. Versatilidad total : Funciona igual de bien con sandalias planas para el día que con tacones o alpargatas para una cena. Incluso puede usarse como fondo de armario de invitada si se eleva con accesorios.

: Funciona igual de bien con sandalias planas para el día que con tacones o alpargatas para una cena. Incluso puede usarse como fondo de armario de invitada si se eleva con accesorios. Fácil de combinar: En los días menos calurosos, se puede llevar con una camisa abierta, una chaqueta de lino o incluso una camiseta básica debajo, para un look más casual.

El vestido boho, por otro lado, es el emblema del estilo libre, relajado y despreocupado. Influenciado por los años 70 y las culturas étnicas, se caracteriza por sus bordados, estampados florales o étnicos, volantes, mangas amplias y tejidos como el algodón, el lino o la gasa.

Ventajas del vestido boho en verano

Comodidad : Son vestidos holgados, de corte ancho o imperio, que no aprietan ni se ajustan al cuerpo, por lo que resultan perfectos para los días más largos y activos del verano.

: Son vestidos holgados, de corte ancho o imperio, que no aprietan ni se ajustan al cuerpo, por lo que resultan perfectos para los días más largos y activos del verano. Los detalles, un plus : Los detalles artesanales (puntillas, encajes, frunces, bordados) aportan dimensión y carácter al look.

: Los detalles artesanales (puntillas, encajes, frunces, bordados) aportan dimensión y carácter al look. Ideal para contextos relajados : Es el compañero perfecto para festivales, escapadas al campo o días de playa en los que queremos marcarnos un look más especial, pero relajado.

: Es el compañero perfecto para festivales, escapadas al campo o días de playa en los que queremos marcarnos un look más especial, pero relajado. Espíritu veraniego: El boho conecta directamente con la estética del verano, es que aúna libertad, mezcla de culturas y cierta conexión con la naturaleza.

¿Cuál es mejor para el verano? Depende del plan y del estilo personal. Si buscas una prenda versátil, fácil de transformar con accesorios y con un aire más urbano y sofisticado, el vestido lencero será tu mejor apuesta. Si prefieres una estética más relajada, romántica y con aires un poco hippie, entonces el vestido boho es tu aliado.

Así es el vestido lencero de color negro de Lefties que sustituye a los vestidos boho este verano

Poco hay que explicar de este vestido porque, si decimos lencero, a todas se nos viene a la cabeza el típico vestido de corte recto, pero vaporoso, con encajes en un escote de pico y unas tirantas finitas. Pues justo así es el vestido lencero de Lefties con el que no despedimos de los diseños boho. Con bastante caída y en color negro, este vestido lencero, además, cuenta con un detalle de encaje en el bajo del propio vestido.

Vestido lencero de Lefties. / lefties

Aunque en negro nos encanta, debes saber que también está disponible en color beige, ideal para estilismos un poco más delicados y en los que quieras presumir de lujo silencioso. Sólo tendrás que combinarlo con unos grandes pendientes dorados.

Vestido lencero de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido lencero de Lefties tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 5954/301/800