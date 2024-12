Esta es la chaqueta que arrasa en Instagram perfecta para una comida de Navidad (y no es de Zara)

Las influencers sevillanas tienen un nuevo secreto de estilo que está revolucionando las redes sociales: una chaqueta estructurada que combina sofisticación, originalidad y un toque muy festivo. Bearuma, Pipa Porras y Carlos Huelva ya la han lucido en sus perfiles y no es de extrañar que se haya convertido en la pieza más deseada de la temporada. ¿Lo mejor? No la encontrarás en Zara, sino en una encantadora boutique sevillana: El Armario de Paola (C/ Castilla, Sevilla), donde puedes hacerte con esta joya en tienda física o a través de su tienda online.

Si estás buscando una prenda que marque la diferencia en tus comidas y cenas navideñas, esta chaqueta estructurada con mangas de mariposa es tu mejor aliada. Ya sea con vaqueros y deportivas para un estilo casual, o con pantalones de vestir, una blusa de capa y botines para un look más formal, esta pieza se adapta a cualquier ocasión.

Corre a El Armario de Paola (C/ Castilla, Sevilla) o visita su tienda online para hacerte con ella antes de que se agote. Porque sí, esta chaqueta no sólo es tendencia: es la definición de elegancia bohemia y festiva para esta Navidad.

El secreto de esta chaqueta para que esté arrasando

La chaqueta de El Armario de Paola no sólo destaca por su diseño único, sino también porque forma parte de la tendencia actual de apostar por piezas exclusivas que no encontrarás en las grandes cadenas. Cada vez más personas buscan diferenciarse con prendas especiales y con historia y este fenómeno ha llevado a boutiques como ésta a ganar terreno en el mundo de la moda. Además, apoyar el comercio local tiene un valor añadido: te aseguras de llevarte una prenda con un diseño cuidado y una calidad excepcional. La chaqueta no es solo una prenda, es una declaración de estilo.

Pero, ¿qué hace tan especial a esta chaqueta que no encontrarás en Zara? Presenta un diseño estructurado y elegante, está confeccionada en un clásico color negro que nunca pasa de moda, con líneas estructuradas que aportan un aire refinado y sofisticado. Presenta un original detalle de ribetes en terciopelo burdeos en cuellos y bolsillos delanteros, que añade un toque de lujo y calidez, perfecto para la temporada navideña. Aunque, la verdadera protagonista de esta chaqueta es el diseño de sus mangas de mariposa. Este detalle voluminoso en la zona de los hombros es tendencia absoluta, elevando cualquier outfit y aportando un aire femenino y de alta costura.

Carlota Huelva con la chaqueta que arrasa en Instagram. / @carlotahuelvab

Cómo combinar la chaqueta que arrasa en Instagram para un look perfecto de Navidad

Esta chaqueta es una pieza tan versátil como especial y te permite jugar con diferentes estilos dependiendo del tipo de celebración. Aquí te dejamos tres combinaciones ideales:

La versión azul de la chaqueta que arrasa en Instagram. / @elarmariodepaolasevilla