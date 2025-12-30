Dorado y de lentejuelas, el jersey básico de Sfera que te salva el look de última hora de Nochevieja y que puedes llevar con jeans

Ya no ha tiempo. El año ha pasado y de nuevo nos encontramos ante otra Nochevieja y no tenemos look pensado. Sabemos con bastante antelación que este día va a llegar y que necesitaremos un estilismo acorde a las circunstancias. Disponer de tanto tiempo y no tener claro el plan nos lleva a dejar para última hora el look de Navidad. Con independencia del plan, siempre puedes recurrir a clásicos básicos con los que solucionar un look de Nochevieja fácilmente. Lentejuelas, terciopelo, dorados, todas estas tendencias son un básico de Nochevieja que puede estar presente en prendas sueltas y que puedes combinar con vaqueros o pantalones de vestir.

La opción más sencilla para un look de Nochevieja de última hora es la de un jersey elegante. Básico, funcional y fácil de combinar, este tipo de prendas combinan tanto con faldas y pantalones como con unos socorridos jeans. Al tratarse de un estilismo de Fin de Año, es preferible que el jersey tenga un punto un poco más especial u así puedas permitirte relajarte con el resto del outfir. Un ejemplo de ello es el jersey dorado y de lentejuelas de Sfera que se convierte en un imprescindible para salvar tu look de Nochevieja de útltima hora.

Dorado y de lentejuelas, así es el jersey de Sfera para un look de Nochevieja

El mix lentejuelas y dorado siempre funciona, pero si podemos cuidar un poco el combo, mejor. No sólo buscamos una prenda que cumpla con los cánones y las características que se le presuponen a un look de Nochevieja, también queremos que sea elegante y tenga un punto que contrarreste la faceta kitsch. Por eso este jersey esperfecto.

Top de lentejuelas de Mango. / Sfera

Además de dorado y de lentejuelas, tiene unas hombreras discretas que hacen que la figura se vea mucho más estilizada. También se trata de una prenda ligeramente ajustada, para que la puedas llevar por dentro de unos pantalones de tiro elevado. Puedes combinarlo con unos pantalones de vestir holgaditos, en negros o blancos, si quieres un lookazo de Nochevieja. También puedes apostar por un estilismo un poco más informal (sí, en Fin de Año están permitidos esos outfits) y combinarlo con unos vaqueros oscuros con las perneras rectas y anchas y el tiro elevado.

Top de lentejuelas de Mango. / Sfera

Top de lentejuelas de Mango. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey dorado de lentejuelas de Sfera tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 58460104902