Lefties se adelanta a la primavera con el conjunto de flores de inspiración romántica que llevarás con alpargatas y bailarinas

Queda muy poco para la primavera y no podemos tener más ganas. Sobre todo, cuando los días nublados y lluviosos nos hunden en una especie de invierno eterno. A pesar de la lluvia y las nubes, a la primavera no le queda nada y no se nos ocurre mejor forma de esperarla que plantear los estilismos que llevaremos durante la estación más especial del año.

Aunque tenemos prendas suficientes en el armario, siempre nos gusta ver las propuestas que hacen nuestras firmas preferidas, bien por inspirarnos, bien por ficharlas. Estos días, parece que la tónica dominante son los conjuntos dos pieza, que ya destacaron la temporada pasada y que esta primavera regresan con fuerza.

Los looks coordinados se han convertido en la alternativa versátil a los vestidos. / @mafaldapatricio

Compuestos, en su mayoría, por unos pantalones sueltecitos y alguna blusa más especial, los conjuntos coordinados no solo son tendencia, también son una forma bastante sencilla de acertar con un look, son la alternativa perfecta a los vestidos más primaverales. Si tienes dudas, solo tienes que ver el conjunto de flores de inspiración romántica con el que Lefties se adelanta a la primavera. Cuando lo veas, te pasará como a nosotras y ya te imaginarás llevándolo con unas alpargatas de esparto o con unas bailarinas.

De flores y en tonos pastel, así es el conjunto de Lefties que llevarás con alpargatas en primavera

Ya habíamos advertido que las prendas con estampados de flores iban a triunfar esta primavera. Este print lo hemos visto en blusas y vestidos y ya ha llegado el momento de que se cuele en el look imprescindible de la primavera. En tonos pastel, entre los que destacan los amarillos, naranjas y rosas, el estampado de este dieseño hace una clara referencia a la estética coqueta y romántica, que vive un auge esta temporada (¿será un efecto colateral de la fiebre Bridgerton?), y ahí reside gran parte de su éxito.

Conjunto de flores de Lefties. / lefties

Además del estampado, el propio conjunto y su corte refuerzan esa estética coqueta. Compuesto por una blusa y una falda, ambas prendas cuenta con elementos 100% románticos. En el caso de la blusa, nos encontramos con un cuello de estilo victoriano, unas mangas al codo y volantes en la zona de los hombros. En el caso de la falda, se trata de una pieza ligeramente en evasé, que cuenta con volantes en cascada desde la cadera.

Conjunto de flores de Lefties. / lefties

A la hora de combinarla, recomendamos apostar por el total look. Si quieres un estilismo primaveral típico, combina el look con unas alpargatas de esparto con cuña. También puedes apostar por unas bailarinas si prefieres la comodidad o por unas sandalias, si quieres seguir apostando por el look cuando sea verano.

Falda de flores de Lefties. / lefties