Lefties tiene la chaqueta con el estampado clásico y elegante que llevan las más estilosas con vaqueros esta primavera

Las prendas estampadas siempre tienen la capacidad de elevar un look, por muy sencillo que éste resulte. En primavera, de hecho, las prendas estampadas se convierte en las grandes aliadas para darle un aire diferente a cualquier look, sobre todo, si se trata de uno con vaqueros. A la hora de conseguir ese look potente con vaqueros en tendencia, las chaquetas de entretiempo, ahora qe estamos a las puertas de la primavera, juegan un papel fundamental.

El resultado es un estilismo sencillo, pero con un punto original gracias a una chaqueta con personalidad. Aunque eso no quiere decir que la chaqueta tenga que ser excesivamente maximalista, solo es necesario que cuente con un estampado clásico y elegante que la suba de categoría.

Ahora que toca revisar cuáles son los estampados en tendencia para esta primavera, tenemos claro que el animal print es ese estampado clásico, elegante y atemporal que siempre funciona en una chaqueta. Sobre todo, si esa chaqueta se entiende como una prenda funcional, con un corte sencillo y un diseño minimalista. Eso ocurre con la chaqueta estampada que acabamos de descubir en Lefties. Clásica, elegante y con un precio bastante económico, es la chaqueta que las más estilosas llevan con vaqueros esta primavera.

En un look con vaqueros y animal print puedes apostar también por otros estampados en piezas sencillas, como un pañuelo. / pinterest

De leopardo, así es la chaqueta de entretiempo que ya está en Lefties y puedes llevar con vaqueros

La chaqueta que hemos encontrado en Lefties se trata de una pieza con estampado de leopardo, un clásico que siempre funciona. A diferencia de otras chaquetas de anteriores temporadas, la prenda de Lefties se presenta en una versión más informal, relajada y en versión cropped, sin llegar a ser excesivamente holgada. El diseño es similar al de una sobrecamisa o chaqueta vaquera, por eso su versatilidad es tan amplia. De hecho, puedes marcarte el total look porque en Lefties también disponen de unos vaqueros a juego.

Chaqueta animal print de Lefties. / lefties

A la hora de combinarla con unos vaqueros, para que la figura se vea estilizada, recomendamos apostar por unos jeans de tiro elevado y las perneras ligeramente anchas. No es necesario que sean unos vaqueros palazzo, con que sean unos wide leg, unos flare o unos balloon el resultado sería de lo más favorecedor.

Chaqueta animal print de Lefties. / lefties

Chaqueta animal print de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de leopardo de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 1470/366/037