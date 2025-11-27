Alcalá preveé sacar la licitación de la nueva concesión del Hotel Oromana a principios de año

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra preveé sacar la licitación de la nueva concesión del Hotel Oromana a principios de año

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pretende sacar la licitación de la nueva concesión del Hotel Oromana a principios del próximo año. Tras la reunión mantenida entre representantes municipales, como el delegado de Turismo, Christopher Rivas, y la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, con empresarios interesados en la gestión de este emblemático hotel, se abordaron algunos aspectos del proyecto con el que se pretende relanzar este histórico alojamiento que cumple 100 años.

El delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, ha explicado que “la intención del equipo de gobierno es ampliar el establecimiento y que siga siendo un espacio puntero y adaptado a los tiempos actuales". Asimismo ha indicado que “están centrados en las gestiones para que principios de año se inicie el proceso de licitación".

Entre las propuestas tratadas en la reunión se encuentra la modernización integral de las instalaciones para que el actual hotel de tres estrellas pueda ascender de categoría hasta las cuatro estrellas, e incluso llegar a funcionar como un hotel boutique. Para ello, se considera esencial aprovechar su ubicación privilegiada, rodeado de naturaleza y con fácil acceso a una ciudad que cuenta con numerosos atractivos turísticos.

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es la ampliación de su capacidad. El establecimiento cuenta con 31 habitaciones en la actualidad, y pasaría a tener 60, una condición necesaria, según los técnicos, para garantizar la viabilidad económica de la concesión. Además, se subrayó la importancia de reforzar la celebración de eventos, aprovechando que el edificio y sus salones están especialmente preparados para acoger reuniones corporativas, bodas y actividades sociales.

En cuanto al modelo de negocio, la estimación de precios para la futura pernoctación se situaría en una franja de entre 90 y 130 euros por noche, en función de la temporada y los servicios complementarios.

El Ayuntamiento prevé sacar a licitación la nueva concesión a principios del próximo año. El modelo planteado contempla un periodo de explotación de 40 años y una inversión estimada en 6 millones de euros, destinados principalmente a la rehabilitación del edificio principal y a la modernización de todos sus servicios.

Con este proyecto, el Ayuntamiento pretende revitalizar uno de los enclaves turísticos más representativos de la ciudad, impulsando al mismo tiempo la oferta hotelera y la celebración de eventos de alto nivel en Alcalá de Guadaíra.